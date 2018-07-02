Для отслеживания неэкологичного транспорта планируют использовать камеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) получит возможность использовать камеры, чтобы отслеживать въезд неэкологичного транспорта. Это произойдет после того, как утвердят необходимые государственные стандарты.

У ЦОДД есть возможность фиксировать транспорт, въезжающий в экологические зоны. Нужно только утвердить соответствующие ГОСТы.

"ЦОДД готов использовать камеры, чтобы отслеживать въезд автомобилей в зоны с ограничением экологического класса", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе учреждения.

Чтобы начать устанавливать новые дорожные знаки, ограничивающие въезд неэкологичного транспорта, как отметили в пресс-службе ЦОДД, также необходимо внести изменения в ГОСТ.



Речь идет о ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" и ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

Как сообщалось ранее, новая редакция ПДД начала действовать в России с 1 июля. Нововведения ограничивают въезд транспорта с грязным выхлопом. Они затронут автомобили с двигателями класса "Евро-0", "Евро-1", "Евро-2".

Вводить ограничения могут в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. Они могут коснуться машин "Жигули" и "Лада Самара".