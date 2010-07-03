МВД поддержало запрет на въезд неэкологичных машин в центр Москвы

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МВД поддержало идею ограничить въезд в Москву автомобилей низких экологических классов, сообщает РБК.

В министерстве сообщили, что рассматривают проект плана по совершенствованию введения ограничений на движение транспортных средств в зависимости от их экологического класса.

Ранее инициативу поддержали Минтранс и правительство Москвы. При этом в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заявили, что для легкового транспорта нужно разрабатывать отдельные решения. Прежде всего, это касается тех, у кого автомобиль – это единственный способ передвижения, например, маломобильных граждан.

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил ввести в Москве зоны для въезда автомобилей низких экологических классов. Ограничения предложено ввести для автомобилей с двигателями классов Евро-3, Евро-2, Евро-1 и Евро-0. В 2016 году доля таких автомобилей в Москве составляла 40%.

Предложения СПЧ также включают в себя применение определенных дорожных знаков, выявление категорий транспортных средств и создание системы видеоконтроля на границах таких зон для фиксации нарушений. Отслеживать проезд неэкологичных машин предложили с помощью системы видеоконтроля.

Совет получил письмо Сергея Собянина, в котором выражается поддержка предложения правозащитников и благодарность за "неравнодушное отношение к вопросам улучшения экологии".