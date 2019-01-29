В Дептрансе рассказали об ограничениях для неэкологичных машин

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В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заявили, что решение об ограничении перемещения неэкологичных автомобилей в городе еще не принято, сообщает Агентство "Москва".

В ведомстве уточнили, что для легкового транспорта нужно разрабатывать отдельные решения. Прежде всего, это касается тех, у кого автомобиль – это единственный способ передвижения, например, маломобильных граждан.

В департаменте привели в пример опыт мировых городов, где ограничительные меры начинали с самого загрязняющего атмосферу транспорта – грузовиков и больших межрегиональных автобусов.

Ранее Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил ввести в Москве зоны для въезда автомобилей низких экологических классов.

Предложения СПЧ также включают в себя применение определенных дорожных знаков, выявление категорий транспортных средств и создание системы видеоконтроля на границах таких зон для фиксации нарушений.

Совет получил письмо Сергея Собянина, в котором выражается поддержка предложения правозащитников и благодарность за "неравнодушное отношение к вопросам улучшения экологии".