Как могут сказаться на водителях ограничения для неэкологичных машин в Москве

В Москве могут появиться специальные зоны, заезжать в которые будет запрещено автомобилям низких экологических классов. С таким предложением выступили в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). На сайте правозащитной организации отмечается, что мэр столицы Сергей Собянин поддержал инициативу. Портал Москва 24 разбирался, что делать владельцам машин низкого экологического класса, если предложение реализуют.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Стоп-выхлоп

По мнению правозащитников, одним из возможных путей решения проблемы загрязнения воздуха в крупных городах является введение ограничений для транспорта экологических классов "0", "1", "2" и "3", суммарная доля которых в столице в 2016 году составляла 40 процентов.

В целом в России, по данным агентства "Автостат" на 1 января 2018 года, автомобилей класса "Евро-3", "Евро-2", "Евро-1" и "Евро-0" насчитывалось более 58 процентов.

В целом в России, по данным агентства "Автостат" на 1 января 2018 года, автомобилей класса "Евро-3", "Евро-2", "Евро-1" и "Евро-0" насчитывалось более 58 процентов.



СПЧ также предлагает ввести стандарты для знаков ограничения экологического класса транспортных средств (знак 5.35 "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств" и тому подобное). Кроме того, по мнению правозащитников, необходимо установить категории автомобилей, на которые будут действовать ограничения. А контролировать въезд в специальные зоны будут фото- и видеокамеры, они же будут фиксировать нарушителей.

Поправки в правила дорожного движения, позволяющие ограничить въезд в отдельные городские зоны машин с двигателями классов "Евро-0", "Евро-1" и "Евро-2", вступили в силу в июле 2018 года. Среди прочего был введен новый дорожный знак "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств".

Поправки в правила дорожного движения, позволяющие ограничить въезд в отдельные городские зоны машин с двигателями классов "Евро-0", "Евро-1" и "Евро-2", вступили в силу в июле 2018 года. Среди прочего был введен новый дорожный знак "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств".



В Москве на данный момент уже действуют некоторые ограничения для автомобилей низких экологических классов и преференции для владельцев "зеленых" автомобилей. Например, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц предоставляются субсидии, если они используют легковые автомобили не ниже экологического класса 3, а для операторов каршеринга – если не ниже экологического класса 4. А владельцам электрокаров можно бесплатно парковаться на городских стоянках.

Фото: портал Москва 24

Также в городе действуют запреты на въезд и передвижение грузовых транспортных средств, соответствующих по экологическим характеристикам требованиям ниже экологических классов 2 и 3: грузовикам ниже "Евро-3" запрещено движение по ТТК и въезд в центр, а фуры ниже "Евро-2" не пускают на МКАД и не позволяют въезжать в ее пределы.

Правительство поручило подготовить дорожную карту новых ограничений до 4 марта. Вторым регионом, где будут контролировать передвижения неэкологичного транспорта, станет Санкт-Петербург.

"Нельзя одномоментно опустить шлагбаум"

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что дорожная карта изменений в Москве пока на стадии разработки и до окончательного принятия каких-либо решений еще далеко.

"Для того, чтобы ввести экологические зоны, мало того что нужны знаки – на них пока не ввели ГОСТ. У нас только с 2012 года начали писать экологический класс в документах автомобиля, а до этого не писали. Поэтому нужно придумать, каким образом такие автомобили маркировать. Например, в Германии есть огромное количество экологических зон в центре городов. И там есть сервисы, где могут присвоить экологический класс: приезжаете в такой сервис, платите небольшую сумму – проводят тест и клеят наклейку с экологическим классом. Пока это не разработано, нельзя говорить об ограничениях", – пояснил он.

По словам эксперта, вопрос появления ограничений для неэкологичных автомобилей нельзя обсуждать без оглядки на социальную составляющую.

"У нас примерно треть автомобилей, которые имеют класс "Евро-0" и ниже, и надо определиться, что делать с этими автомобилями, потому что в столице есть много людей, у которых на более хороший автомобиль нет денег. Нужно прописать все этапы, принять отдельные решения, а уже потом вводить ограничения по экологическим зонам. Хотя, наверное, имеет смысл, условно говоря, в пределах ТТК сделать ограничение "Евро-3" и больше. Говорят, что это будет минус треть всех выхлопов", – добавил Моржаретто.

Фото: портал Москва 24

Кроме того, он уверен, что владельцам старых автомобилей нужно будет предоставить альтернативу.

"Например, если у вас автомобиль старый, то правительство должно дать вам альтернативу, например, предложить льготный кредит на покупку нового автомобиля. Нельзя одномоментно опустить шлагбаум. А ретроавтомобили составляют сотые доли процента от всего парка, поэтому по ним можно будет принять отдельное решение, они не будут вредить экологии", – заключил эксперт.

Автоэксперт Михаил Колодочкин также пояснил, что раритетные автомобили в Москве по городу передвигаются редко. "Если автомобиль становится раритетным, то он уже не транспортное средство, а сравни фамильному бриллианту. Человек не будет на нем каждый день на работу, а будет ездить на современном автомобиле. В том же Берлине – там до сих пор проводят экскурсии на раритетных "Трабантах", они тоже неэкологичные, но могут передвигаться по центру города, их такое малое количество, что сильно качество воздуха не испортят", – отметил он.

С 4 августа вступает в силу ГОСТ на новые автомобильные номера. Стандарт впервые вводит номера для ретроавтомобилей, однако в реальной жизни такие госзнаки появятся нескоро. Сначала разработают стандарт признания того или иного автомобиля классическим. Документ уже анонсирован Росстандартом, но подготовка его начнется только в следующем году.

С 4 августа вступает в силу ГОСТ на новые автомобильные номера. Стандарт впервые вводит номера для ретроавтомобилей, однако в реальной жизни такие госзнаки появятся нескоро. Сначала разработают стандарт признания того или иного автомобиля классическим. Документ уже анонсирован Росстандартом, но подготовка его начнется только в следующем году.



Эксперт не уверен в том, что владельцы старых автомобилей станут обновлять свои машины.

"Обладателям старых автомобилей нужно будет либо покупать новые машины, либо перебираться в другие районы, но я не думаю, что владелец старой отечественной машины пойдет и купит новенькую иномарку, потому что он ездит на старой, так как у него денег нет. Так бы он с удовольствием купил что-нибудь современное, если бы мог, – подчеркнул Колодочкин. – Лет пять-шесть назад был дом в Москве, во двор которого жители решили запретить въезжать отечественным автомобилям. Тогда был скандал и вопли, а теперь мы снова к этому возвращаемся".