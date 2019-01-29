Как могут сказаться на водителях ограничения для неэкологичных машин в Москве

В Москве могут появиться специальные зоны, заезжать в которые будет запрещено автомобилям низких экологических классов. С таким предложением выступили в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). На сайте правозащитной организации отмечается, что мэр столицы Сергей Собянин поддержал инициативу. Портал Москва 24 разбирался, что делать владельцам машин низкого экологического класса, если предложение реализуют.
Стоп-выхлоп
По мнению правозащитников, одним из возможных путей решения проблемы загрязнения воздуха в крупных городах является введение ограничений для транспорта экологических классов "0", "1", "2" и "3", суммарная доля которых в столице в 2016 году составляла 40 процентов.
СПЧ также предлагает ввести стандарты для знаков ограничения экологического класса транспортных средств (знак 5.35 "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств" и тому подобное). Кроме того, по мнению правозащитников, необходимо установить категории автомобилей, на которые будут действовать ограничения. А контролировать въезд в специальные зоны будут фото- и видеокамеры, они же будут фиксировать нарушителей.
В Москве на данный момент уже действуют некоторые ограничения для автомобилей низких экологических классов и преференции для владельцев "зеленых" автомобилей. Например, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц предоставляются субсидии, если они используют легковые автомобили не ниже экологического класса 3, а для операторов каршеринга – если не ниже экологического класса 4. А владельцам электрокаров можно бесплатно парковаться на городских стоянках.
Фото: портал Москва 24
Также в городе действуют запреты на въезд и передвижение грузовых транспортных средств, соответствующих по экологическим характеристикам требованиям ниже экологических классов 2 и 3: грузовикам ниже "Евро-3" запрещено движение по ТТК и въезд в центр, а фуры ниже "Евро-2" не пускают на МКАД и не позволяют въезжать в ее пределы.
Правительство поручило подготовить дорожную карту новых ограничений до 4 марта. Вторым регионом, где будут контролировать передвижения неэкологичного транспорта, станет Санкт-Петербург.
"Нельзя одномоментно опустить шлагбаум"
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что дорожная карта изменений в Москве пока на стадии разработки и до окончательного принятия каких-либо решений еще далеко.
"Для того, чтобы ввести экологические зоны, мало того что нужны знаки – на них пока не ввели ГОСТ. У нас только с 2012 года начали писать экологический класс в документах автомобиля, а до этого не писали. Поэтому нужно придумать, каким образом такие автомобили маркировать. Например, в Германии есть огромное количество экологических зон в центре городов. И там есть сервисы, где могут присвоить экологический класс: приезжаете в такой сервис, платите небольшую сумму – проводят тест и клеят наклейку с экологическим классом. Пока это не разработано, нельзя говорить об ограничениях", – пояснил он.
По словам эксперта, вопрос появления ограничений для неэкологичных автомобилей нельзя обсуждать без оглядки на социальную составляющую.
"У нас примерно треть автомобилей, которые имеют класс "Евро-0" и ниже, и надо определиться, что делать с этими автомобилями, потому что в столице есть много людей, у которых на более хороший автомобиль нет денег. Нужно прописать все этапы, принять отдельные решения, а уже потом вводить ограничения по экологическим зонам. Хотя, наверное, имеет смысл, условно говоря, в пределах ТТК сделать ограничение "Евро-3" и больше. Говорят, что это будет минус треть всех выхлопов", – добавил Моржаретто.
Кроме того, он уверен, что владельцам старых автомобилей нужно будет предоставить альтернативу.
"Например, если у вас автомобиль старый, то правительство должно дать вам альтернативу, например, предложить льготный кредит на покупку нового автомобиля. Нельзя одномоментно опустить шлагбаум. А ретроавтомобили составляют сотые доли процента от всего парка, поэтому по ним можно будет принять отдельное решение, они не будут вредить экологии", – заключил эксперт.
Автоэксперт Михаил Колодочкин также пояснил, что раритетные автомобили в Москве по городу передвигаются редко. "Если автомобиль становится раритетным, то он уже не транспортное средство, а сравни фамильному бриллианту. Человек не будет на нем каждый день на работу, а будет ездить на современном автомобиле. В том же Берлине – там до сих пор проводят экскурсии на раритетных "Трабантах", они тоже неэкологичные, но могут передвигаться по центру города, их такое малое количество, что сильно качество воздуха не испортят", – отметил он.
Эксперт не уверен в том, что владельцы старых автомобилей станут обновлять свои машины.
"Обладателям старых автомобилей нужно будет либо покупать новые машины, либо перебираться в другие районы, но я не думаю, что владелец старой отечественной машины пойдет и купит новенькую иномарку, потому что он ездит на старой, так как у него денег нет. Так бы он с удовольствием купил что-нибудь современное, если бы мог, – подчеркнул Колодочкин. – Лет пять-шесть назад был дом в Москве, во двор которого жители решили запретить въезжать отечественным автомобилям. Тогда был скандал и вопли, а теперь мы снова к этому возвращаемся".