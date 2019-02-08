Нарушителям ПДД предложили запретить каршеринг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водителям, за которыми числится более пяти штрафов за год, стоит запретить пользоваться каршерингом. Такую идею озвучил зампред думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский, передает Агентство "Москва".

Прежде депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров предложил не допускать к аренде машин людей моложе 25 лет. Афонский же полагает, что не так важен возраст автомобилистов, как практика их вождения.

"Стаж вождения, измеряемый годами обладания прав, может не совпадать с реальной практикой вождения, что и приводит к достаточно частым ДТП", – отметил парламентарий.

Афонский привел данные, публикуемые ведущими операторами каршеринга, согласно которым, на каждый прокатный автомобиль ежемесячно приходится два–четыре штрафа. В этой связи службам безопасности операторов каршеринга можно предложить уточнять статистику нарушений молодых пользователей у ГИБДД и не подключать или отключать от сервиса тех, за кем числится более пяти штрафов за год.

Ожидается, что в текущем году автопарк столичного каршеринга вырастет до 20 тысяч машин. Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов отметил, популярность сервиса растет благодаря гибким тарифам и новым услугам для клиентов.

