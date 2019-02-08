Нарушителям ПДД предложили запретить каршеринг

Водителям, за которыми числится более пяти штрафов за год, стоит запретить пользоваться каршерингом. Такую идею озвучил зампред думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский, передает Агентство "Москва".
Прежде депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров предложил не допускать к аренде машин людей моложе 25 лет. Афонский же полагает, что не так важен возраст автомобилистов, как практика их вождения.
"Стаж вождения, измеряемый годами обладания прав, может не совпадать с реальной практикой вождения, что и приводит к достаточно частым ДТП", – отметил парламентарий.
Афонский привел данные, публикуемые ведущими операторами каршеринга, согласно которым, на каждый прокатный автомобиль ежемесячно приходится два–четыре штрафа. В этой связи службам безопасности операторов каршеринга можно предложить уточнять статистику нарушений молодых пользователей у ГИБДД и не подключать или отключать от сервиса тех, за кем числится более пяти штрафов за год.
Ожидается, что в текущем году автопарк столичного каршеринга вырастет до 20 тысяч машин. Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов отметил, популярность сервиса растет благодаря гибким тарифам и новым услугам для клиентов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.