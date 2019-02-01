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09:09

Парк столичного каршеринга вырастет в 2019 году

транспорт авто

09:09

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 17 тысяч машин в настоящее время доступны пользователям столичного каршеринга. А к концу текущего года их будет около 20 тысяч, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя городского Дептранса Максима Ликсутова, популярность сервиса растет благодаря гибким тарифам и новым услугам для клиентов. Только за январь 2019 года на машинах каршеринга было совершено около 2,7 миллиона человек.

Каршеринг в Москве запустили осенью 2015 года. Как правило, арендой машин с поминутной тарификацией пользуются для коротких поездок. Стоимость услуги зависит от выбранной компании. В среднем оно составляет от шести до 10 рублей в минуту.

Сервис дополняет существующие виды городского транспорта и он реальная альтернатива личному автомобилю.

Ранее сообщалось, что в каршеринге может появиться "черный список" клиентов. Это должно усилить ответственность для арендаторов автомобилей.

"Москва в цифрах": московский каршеринг

транспорт авто

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