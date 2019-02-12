В правительстве предложили отказаться от частных камер на дорогах

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Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения может стать полностью государственной в ближайшие пять-шесть лет. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.

"Сейчас камера – это средство коммерциализации. Мы подменяем главный мотив – добиваться, чтобы на этом участке никто не нарушал. А сейчас мотив – добиваться, чтобы нарушали как можно чаще, потому что денежный поток становится главным мерилом", – цитирует его слова "Российская газета".

По словам Акимова, схема концессий, которая предполагает, что камеры на дорогах могут устанавливать частные лица, скорее всего, будет пересмотрена. Он рассказал, что кабмин планирует выступить с такой инициативой.

Ранее сообщалось, что самым массовым нарушением правил дорожного движения в Москве, за которое с водителей взыскивают штрафы, в управлении Федеральной службы судебных приставов называют превышение скорости.

Москва – лидер по числу систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. С 1 июля 2008 года вступили в силу поправки в КоАП, по которым фотография или видеосъемка нарушения ПДД стали доказательством для взыскания штрафа.

В 2019 году количество камер видеофиксации на дорогах Москвы увеличат до двух тысяч. Дополнительные камеры установят в местах повышенной аварийности.