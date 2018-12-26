Две трети штрафов с водителей в Москве взыскиваются за превышение скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Самым массовым нарушением правил дорожного движения в Москве, за которое с водителей взыскивают штрафы, в управлении Федеральной службы судебных приставов называют превышение скорости. Об этом сообщает ТАСС.
Они отметили, что штрафы за это нарушение составляют более 66% от общего количества постановлений ГИБДД, поступающих на исполнение приставам.
Москва – лидер по числу систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. С 1 июля 2008 года вступили в силу поправки в КоАП, по которым фотография или видеосъемка нарушения ПДД стали доказательством для взыскания штрафа.
В 2019 году количество камер видеофиксации на дорогах Москвы увеличат до двух тысяч. Дополнительные камеры установят в местах повышенной аварийности. Комплексы фотовидеофиксации будут установлены в местах, где отмечена высокая аварийность, связанная с нарушениями правил дорожного движения.
Места, где появятся камеры, определит Госавтоинспекция. По данным ЦОДД, благодаря совместной работе ЦОДД и ГИБДД в настоящий момент Москва занимает первое место по безопасности движения в стране. Количество погибших в авариях на столичных дорогах сократилось почти на 5% с начала 2018 года. А 2010 года удалось сократить количество погибших на 36 процентов.
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