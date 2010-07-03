В России ужесточается контроль за автошколами

С 7 апреля ужесточается контроль за автошколами по всей стране, передает РИА Новости.
В этот день вступают в силу 2 приказа МВД, согласно которым образовательные организации обязаны согласовывать с ГИБДД программы обучения. Приказы были подписаны министром внутренних дел 4 февраля.
По новым правилам, автошколы должны получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы. Документ будет выдаваться после проверки школы специалистами ГИБДД.
Наличие согласованных с ГИБДД программ обучения водителей и заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы – обязательные условия для работы школы. Для получения последнего необходимо наличие официального сайта у автошколы. Срок действия выданных заключений – 5 лет.
Информация о школах, которые выполнили новые требования, будет размещаться на официальном сайте Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что ГИБДД готовит нововведения в теоретическом экзамене на водительские права. Билеты будут зависеть от категории, которую хочет получить человек. Планируется расширить общее количество вопросов в экзамене.
В ГИБДД рассматривают вариант применения балльной системы на экзамене, согласно которой чем опаснее ошибка, тем больше штрафных баллов начислят.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.