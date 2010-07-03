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01:58

В России ужесточается контроль за автошколами

транспорт образование

01:58

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

С 7 апреля ужесточается контроль за автошколами по всей стране, передает РИА Новости.

В этот день вступают в силу 2 приказа МВД, согласно которым образовательные организации обязаны согласовывать с ГИБДД программы обучения. Приказы были подписаны министром внутренних дел 4 февраля.

По новым правилам, автошколы должны получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы. Документ будет выдаваться после проверки школы специалистами ГИБДД.

Наличие согласованных с ГИБДД программ обучения водителей и заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы – обязательные условия для работы школы. Для получения последнего необходимо наличие официального сайта у автошколы. Срок действия выданных заключений – 5 лет.

Информация о школах, которые выполнили новые требования, будет размещаться на официальном сайте Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что ГИБДД готовит нововведения в теоретическом экзамене на водительские права. Билеты будут зависеть от категории, которую хочет получить человек. Планируется расширить общее количество вопросов в экзамене.

В ГИБДД рассматривают вариант применения балльной системы на экзамене, согласно которой чем опаснее ошибка, тем больше штрафных баллов начислят.

транспорт образование

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