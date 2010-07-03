В ГИБДД задумались о переобучении попавших в аварию водителей-новичков

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В ГИБДД рассматривают вопрос о возможной отправке на переобучение водителей, которые попали в ДТП в первые два года с момента получения прав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова.

По его словам, этот и другие вопросы сейчас прорабатываются при составлении фундаментальных документов, направленных на улучшение безопасности на дорогах.

"Сейчас никаких конкретных проектов нормативных правовых актов в данной области нет, но эти вопросы прорабатываются. Возможно, в ближайшее время вы узнаете о стадии их разработки", – сказал Гиляков.

Ранее в ГИБДД рассказали, что сейчас в Госдуме рассматривают несколько законопроектов об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом состоянии, за езду без прав, выезд на запрещающий сигнал светофора, отказ от прохождения медосвидетельстввания и отказ пропустить экстренные службы.