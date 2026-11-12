ФМБА планирует допустить применение вакцины "Аллергарда" для прививки детей

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Показания отечественной вакцины от аллергии "Аллергарда" планируется расширить на детский возраст. Об этом РИА Новости заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

"Отдельной детской аллерговакцины разрабатываться не будет. Планируется расширить показания препарата "Аллергарда" и на детский возраст – после проведения соответствующих клинических исследований", – рассказали в ФМБА.

Вакцина предназначена для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита. Она защищает от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Препарат был разработан Институтом аллергологии и иммунологии ФМБА и зарегистрирован Минздравом в сентябре.

Ранее Минздрав зарегистрировал два оригинальных препарата для лечения редких заболеваний. Лекарство "Айкирво" с международным непатентованным наименованием (МНН) Элафибранор предназначено для взрослых с первичным билиарным холангитом. Препарат "Гемпавзи" с МНН Марстацимаб будет применяться для профилактики и снижения частоты кровотечений при тяжелой гемофилии А или В без ингибиторов.