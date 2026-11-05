В России разработали новый препарат против тромбов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские ученые разработали новый препарат против тромбов "Ангипур". Он проходит заключительный этап клинических исследований, рассказал в беседе с РИА Новости один из разработчиков – декан Фармацевтического факультета Волгоградского государственного медицинского университета, доктор фармацевтических наук Виктор Сиротенко.

"Ангипур" относится к антиагрегантам: такие средства препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов. Применять его можно будет, в частности, при инфаркте миокарда и установке стентов для восстановления кровотока в коронарных артериях. Лекарство может появиться в продаже в ближайшие два года.

Препарат призван заместить импортные лекарства, с поставками которых в Россию сейчас есть сложности. Производство "Ангипура" не зависит от зарубежных субстанций, оборудования и расходных материалов.

По данным Сиротенко, в ходе клинических исследований "Ангипур" показывает более высокую эффективность, чем препараты сравнения. Предварительные результаты указывают и на потенциально более низкий риск кровотечений.

Работа над лекарством идет около десяти лет. Сейчас его эффективность и безопасность оценивают у большого числа пациентов в нескольких медицинских центрах.

Ранее сообщалось, что первая и вторая фазы клинических исследований нового препарата против рака печени прошли успешно. Речь идет о препарате "Гепаторен-МРНЦ".

В Минздраве России отметили, что лекарство не имеет аналогов в мире, оно основано на альбуминовых сферах, меченных изотопом 188Re, и предназначено для лечения пациентов с первичным и метастатическим раком печени.