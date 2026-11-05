Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 08:50

Общество

В России разработали новый препарат против тромбов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские ученые разработали новый препарат против тромбов "Ангипур". Он проходит заключительный этап клинических исследований, рассказал в беседе с РИА Новости один из разработчиков – декан Фармацевтического факультета Волгоградского государственного медицинского университета, доктор фармацевтических наук Виктор Сиротенко.

"Ангипур" относится к антиагрегантам: такие средства препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов. Применять его можно будет, в частности, при инфаркте миокарда и установке стентов для восстановления кровотока в коронарных артериях. Лекарство может появиться в продаже в ближайшие два года.

Препарат призван заместить импортные лекарства, с поставками которых в Россию сейчас есть сложности. Производство "Ангипура" не зависит от зарубежных субстанций, оборудования и расходных материалов.

По данным Сиротенко, в ходе клинических исследований "Ангипур" показывает более высокую эффективность, чем препараты сравнения. Предварительные результаты указывают и на потенциально более низкий риск кровотечений.

Работа над лекарством идет около десяти лет. Сейчас его эффективность и безопасность оценивают у большого числа пациентов в нескольких медицинских центрах.

Ранее сообщалось, что первая и вторая фазы клинических исследований нового препарата против рака печени прошли успешно. Речь идет о препарате "Гепаторен-МРНЦ".

В Минздраве России отметили, что лекарство не имеет аналогов в мире, оно основано на альбуминовых сферах, меченных изотопом 188Re, и предназначено для лечения пациентов с первичным и метастатическим раком печени.

"Новости дня": более десятка вакцин от опасных инфекций станут доступны москвичам

Читайте также


медицинаобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика