12 ноября, 12:20Происшествия
Чемодан с долларами выбросили из окна жилого комплекса в Астане
Фото: MAX/Mash
В Астане из окна жилого комплекса выбросили чемодан с долларами, пока в здании, предположительно, проходила операция по задержанию руководителей двух крупных казахстанских компаний. Кадры распространил телеканал Astana TV.
Накануне Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании председателя правления фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова и главы компании "Казахстанские железные дороги" Елжаса Отыншиева. Их подозревают в коррупционном преступлении.
По информации телеканала 24.kz, ссылающегося на местные паблики, инцидент мог произойти возле жилого комплекса "Атлант".
Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух мужчин по подозрению в посредничестве при передаче взятки в размере не менее 21 миллиона рублей. По версии следствия, деньги предназначались для того, чтобы избавить коммерческую компанию от выездной налоговой проверки, скрыть недоимки и уберечь ее руководителя от ответственности.