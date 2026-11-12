Чемодан с долларами выбросили из окна жилого комплекса в Астане

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В Астане из окна жилого комплекса выбросили чемодан с долларами, пока в здании, предположительно, проходила операция по задержанию руководителей двух крупных казахстанских компаний. Кадры распространил телеканал Astana TV.

Накануне Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании председателя правления фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова и главы компании "Казахстанские железные дороги" Елжаса Отыншиева. Их подозревают в коррупционном преступлении.

По информации телеканала 24.kz, ссылающегося на местные паблики, инцидент мог произойти возле жилого комплекса "Атлант".

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух мужчин по подозрению в посредничестве при передаче взятки в размере не менее 21 миллиона рублей. По версии следствия, деньги предназначались для того, чтобы избавить коммерческую компанию от выездной налоговой проверки, скрыть недоимки и уберечь ее руководителя от ответственности.