В ГИБДД предложили отменить скидку на штрафы постоянным нарушителям

Российских автомобилистов, которые неоднократно нарушают ПДД, хотят лишить возможности оплачивать штрафы со скидкой 50 процентов. С такой инициативой выступили в ГИБДД.
"Мы предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половины штрафа. Также, по нашему мнению, целесообразно ввести увеличенный размер штрафа для систематических нарушений скоростного режима, начиная с превышения на 20 километров в час", – цитирует ТАСС замглавы ГИБДД Олега Понарьина, который выступает на общественных слушаниях в Госдуме.
Кроме того, в Госавтоинспекции также предложили увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 рублей до 3 тысяч рублей.
Норма о 50-процентной скидке при уплате административного штрафа ГИБДД появилась в российском законодательстве в январе 2016 года. Это правило действует, если уплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.
Норма не распространяется на штрафы, выписанные за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачу управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и за отказ от медосвидетельствования.
В Госавтоинспекции ранее заявляли, что закон будет стимулировать граждан не затягивать с уплатой наложенных на них штрафов и, таким образом, повысит количество штрафов, уплачиваемых правонарушителями добровольно.
В ГИБДД призвали пересмотреть штрафы за превышение скорости
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.