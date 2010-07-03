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15:58

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В ГИБДД предложили отменить скидку на штрафы постоянным нарушителям

"Постоянных клиентов" ГИБДД предложили лишить скидки

транспорт

15:58

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российских автомобилистов, которые неоднократно нарушают ПДД, хотят лишить возможности оплачивать штрафы со скидкой 50 процентов. С такой инициативой выступили в ГИБДД.

"Мы предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половины штрафа. Также, по нашему мнению, целесообразно ввести увеличенный размер штрафа для систематических нарушений скоростного режима, начиная с превышения на 20 километров в час", – цитирует ТАСС замглавы ГИБДД Олега Понарьина, который выступает на общественных слушаниях в Госдуме.

Кроме того, в Госавтоинспекции также предложили увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Норма о 50-процентной скидке при уплате административного штрафа ГИБДД появилась в российском законодательстве в январе 2016 года. Это правило действует, если уплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Норма не распространяется на штрафы, выписанные за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачу управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и за отказ от медосвидетельствования.

В Госавтоинспекции ранее заявляли, что закон будет стимулировать граждан не затягивать с уплатой наложенных на них штрафов и, таким образом, повысит количество штрафов, уплачиваемых правонарушителями добровольно.

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