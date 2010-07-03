ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Водителей, которые превышают скорость на 20–40 километров в час, предложили штрафовать на три тысячи рублей. Сейчас это нарушение обходится автомобилистам в шесть раз дешевле, передает ТАСС.

Предложение повысить штрафы замглавы ГИБДД Олег Понарьин высказал на общественных слушаниях в Госдуме.

В конце марта в нижней палате парламента выступили с инициативой ужесточить наказание за превышение скорости. Поводом стало резонансное ДТП на Можайском шоссе, унесшее жизни женщины и ее дочери. Обе жертвы ехали в машине, в которую влетел Mercedes Gelandewagen.

После аварии водитель внедорожника скрылся, а спустя несколько дней сам сдался полиции. К этому его подтолкнуло обращение главы Чечни Рамзана Кадырова.

Говоря о трагедии, депутат Дмитрий Свищев заявил, что ДТП свидетельствует о низком уровне культуры вождения.

