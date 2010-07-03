Виновник ДТП на Можайке был ранее судим за разбой

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У Муслима Джамбекова, который за рулем Gelandewagen устроил крупное ДТП на Можайском шоссе, есть судимость за разбой, сообщает РИА Новости.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что Джамбекову уже приходилось бывать в московском СИЗО. В этом признался сам Джамбеков. По его словам, он был осужден около десяти лет назад по обвинению в разбойном нападении.

Авария произошла ночью 25 марта в районе пересечения МКАД и Можайского шоссе. Внедорожник Mercedes Gelandewagen протаранил "Ниву", в которой находилась семья из Смоленска. 35-летняя Оксана Роменкова погибла на месте, ее дочь не дожила до операции и скончалась в больнице. Глава семьи – 38-летний Роман Роменков – смог избежать серьезных травм.

Виновник аварии покинул место происшествия. Через несколько дней он явился с повинной в отдел полиции после призыва главы Чечни. Рамзан Кадыров позднее опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором Джамбеков извиняется за свой поступок и говорит, что скрылся, так как после ДТП был в шоковом состоянии и не соображал, что происходит. Мужчина также принес соболезнования родным жертв аварии и извинился перед своим народом и жителями России.

30 марта Дорогомиловский суд арестовал Джамбекова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Следователи восстановили хронологию события. Предполагается, что Джамбеков, двигавшийся по Можайскому шоссе из центра, пытался заехать на МКАД, но из-за сложной развязки пропустил поворот. Пытаясь резко затормозить, чтобы поехать задним ходом, он не справился с управлением, после чего иномарку занесло, машина выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.

Глава МВД Владимир Колокольцев позднее заявил, что по факту проверки инспектор, непосредственно разбиравший обстоятельства ДТП, был уволен, а ряд его коллег и начальников дисциплинарно наказали. Начальник УГИБДД Москвы генерал-майор Виктор Коваленко, если произойдет подобная ситуация, поплатится должностью, заявил Колокольцев.

