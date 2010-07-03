Сбежавший с места ДТП на Можайке Муслим Джамбеков арестован до 25 мая

Авария произошла ночью 25 марта в районе пересечения МКАД и Можайского шоссе. Внедорожник Mercedes Gelandewagen протаранил "Ниву", в которой находилась семья из Смоленска. 35-летняя Оксана Роменкова погибла на месте, ее дочь не дожила до операции и скончалась в больнице. Глава семьи – 38-летний Роман Роменков – смог избежать серьезных травм.
Виновник аварии покинул место происшествия. Через несколько дней он явился с повинной в отдел полиции в Чечне. Глава региона Рамзан Кадыров позднее опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором Джамбеков извиняется за свой поступок и говорит, что скрылся, так как после ДТП был в шоковом состоянии и не соображал, что происходит. Мужчина также принес соболезнования родным жертв ДТП и извинился перед "своим народом, жителями России".
Следователи восстановили хронологию события. Предполагается, что Джамбеков, двигавшийся по Можайскому шоссе из центра, пытался заехать на МКАД, но из-за сложной развязки пропустил поворот. Пытаясь резко затормозить, чтобы поехать задним ходом, он не справился с управлением, после чего иномарку занесло, машина выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Виновнику грозит до семи лет лишения свободы.
Глава МВД Владимир Колокольцев позднее заявил, что по факту проверки инспектор, непосредственно разбиравший обстоятельства ДТП, был уволен, а ряд его коллег и начальников дисциплинарно наказали. Начальник УГИБДД Москвы генерал-майор Виктор Коваленко, если произойдет подобная ситуация, поплатится должностью, заявил Колокольцев.
Сбежавшего с места ДТП Муслима Джамбекова могут арестовать
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