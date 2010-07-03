Виновник смертельного ДТП на Можайке сдался полиции

Житель Чечни Муслим Джамбеков, устроивший смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве, явился в полицию. Видео с Джамбековым опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Молодой человек рассказал, почему скрылся с места аварии.
"Это не намеренно было. Я находился в шоковом состоянии на тот момент. Поэтому, не соображая, что происходит, покинул это место", – признался Джамбеков, выразив соболезнования родственникам погибших.
Он также извинился перед своим народом и жителями России. "Я понял, что так дальше не может продолжаться и сегодня явился с повинной", – сказал он, пожалев, что история дошла до Кадырова.
Вечером 24 марта Муслим ехал из Москвы на своем Gelandewagen. Превысив скорость, он врезался в "Ниву", где находилась семья из Смоленска. Жертвами аварии стали мать и дочь. Отец выжил, отделавшись ушибами и сотрясением.
"Специальный репортаж": "опять отмажут?"
Сперва в СМИ появились данные, что Mercedes принадлежит бойцу ММА Абдул-Рахману Дудаеву. Однако тот опроверг информацию, заявив, что продал машину год назад.
После трагедии чеченский лидер призвал виновника явиться в полицию. Кадыров заявил, что он и другие жители Чечни осуждают поступок Джамбекова.
Он также дал поручение правоохранительным органам республики "принять исчерпывающие меры для установления места нахождения и задержания Муслима Джамбекова, если он каким-то образом приехал в Чечню".
В Госдуме тоже отреагировали на резонансное ДТП. Там предложили ужесточить наказание за превышение скорости.
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