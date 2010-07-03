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03:41

В результате ДТП на Можайском шоссе один человек погиб и двое пострадали

происшествия

03:41

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На Можайском шоссе в районе съезда на МКАД произошло ДТП с участием "Нивы" и Mercedes-Benz. В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали, передает Агентство "Москва".

На месте происшествия работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что водитель черного внедорожника Range Rover насмерть сбил пешехода на юго-востоке Москвы и скрылся. ДТП произошло около 22:40 у дома № 61 на Рязанском проспекте.

Полиция ведет поиски нарушителя, уточнили в ГИБДД.

происшествия

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