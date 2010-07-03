Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на юго-востоке Москвы и скрылся

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Иномарка насмерть сбила пешехода на юго-востоке столицы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло около 22:40 у дома № 61 на Рязанском проспекте. Водитель иномарки совершил наезд на человека, а затем скрылся. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Полиция ведет поиски нарушителя, уточнили в ГИБДД.

В правоохранительных органах столицы добавили, что сбивший человека водитель был за рулем черного внедорожника Range Rover.