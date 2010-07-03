Число жертв ДТП на Можайском шоссе увеличилось до двух

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Число погибших в ДТП на пересечении Можайского шоссе и МКАД увеличилось до двух человек.

"В ночь на 25 марта произошло столкновение двух транспортных средств. В результате происшествия два человека погибли и один получил травмы", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ГИБДД.

Ранее сообщалось, что на 16-м километре Можайского шоссе столкнулись Mercedes-Benz G-класса и "Нива". Очевидцы сообщают, что иномарка ехала на огромной скорости. По предварительным данным, 34-летняя женщина-водитель из "Нивы" погибла на месте. Ее дочь скончалась позднее в медучреждении.

По данным СМИ, водитель иномарки после происшествия сбежал с места ДТП, не оказав помощи пострадавшим. Официально эту информацию в полиции не подтверждают.