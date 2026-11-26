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Габонский игрок испанского футбольного клуба "Депортиво" Пьер-Эмерик Обамеянг попал в ДТП недалеко от города Ла-Корунья. Он ехал на тренировку команды, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, футболист не пострадал. Комментируя происшествия, Обамеянг заявил, что в "жизни всякое бывает".

"Самое главное, чтобы с человеком, который попал со мной в аварию, тоже все было хорошо. После плохого всегда приходит хорошее", – сказал Обамеянг.

После ДТП футболист добрался до базы "Депортиво", где провел обычную тренировку с командой.

Спортсмен перешел в "Депортиво" летом 2026 года. В текущем сезоне форвард сыграл 10 матчей, в которых забил пять мячей.

На клубном уровне Обамеянг выступал за английские "Челси" и "Арсенал", немецкую "Боруссию", испанскую "Барселону", саудовскую "Аль-Кадисию" и итальянский "Милан". Также он играл за "Монако", французские "Лилль", "Сент-Этьен", "Марсель" и "Дижон".

Обамеянг является лучшим бомбардиром в истории Кубка УЕФА и Лиги Европы – на его счету 34 мяча. Кроме того, он остается лучшим бомбардиром сборной Габона с 40 забитыми голами.

Ранее сообщалось, что у игрока итальянского футбольного клуба "Кальяри" Даниэля Мальдини изъяли водительские права после положительного теста на алкоголь и ДТП в Милане, которое произошло 13 сентября. По предварительной информации, автомобиль футболиста не уступил дорогу, в результате пострадали шесть человек, включая спортсмена. Позже Мальдини прошел токсикологические тесты, которые дали отрицательный результат.