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В октябре 2026 года в России резко выросло число киберинцидентов. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.

На рост атак повлияло развитие автономных программ на базе искусственного интеллекта (ИИ-агентов). Ситуацию министр назвал "черным октябрем" и отметил роль "больших моделей": порог входа для поиска уязвимостей заметно снизился, а ИИ-агенты поставили их выявление на поток.

По словам Шадаева, в условиях роста киберугроз нужно менять подход к информационной безопасности и перестраивать IT-инфраструктуру, чтобы ускорить процесс восстановления после атак.

17 ноября 2026 года технические сбои в работе различных сервисов зафиксировали пользователи по всему миру. Сервис Downdetector отмечал тысячи жалоб, в том числе на Google, Twitch, Discord, "Ростелеком", игру War Thunder и нейросеть DeepSeek. В США сбой затронул крупнейшие банки.

Дата сбоев совпала с "пророчеством" из соцсетей, в котором 17 ноября называли днем "цифрового апокалипсиса". IT-эксперт Павел Мясоедов в разговоре с Москвой 24 рассказал, что, скорее всего, никакой взаимосвязи между произошедшими сбоями нет, разве что различные хакерские группы невольно, даже неорганизованно, могли синхронизировать свои действия "под общий хайп".

