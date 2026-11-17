Массовые сбои сервисов произошли 17 ноября – в день, который в соцсетях называли датой "цифрового апокалипсиса". Что на самом деле случилось, какие компании пострадали и стоит ли переживать рядовым пользователям, разбиралась Москва 24.

Апокалипсис случился?

Технические сбои в работе различных сервисов зафиксировали пользователи по всему миру 17 ноября 2026 года. Сервис Downdetector отмечал тысячи жалоб, в том числе на Google, Twitch, Discord, "Ростелеком", игру War Thunder и нейросеть DeepSeek.

Один из пострадавших – хостинг-провайдер Timeweb. В компании сообщили, что причиной стали неполадки сетевого оборудования, затронувшие площадки в Москве, Санкт-Петербурге, Казахстане, Германии и Нидерландах. Позже в Timeweb заявили, что сетевую проблему устранили, а большую часть сервисов восстановили, при этом работы над оставшимися продолжались. На инфраструктуре провайдера размещено более 700 тысяч сайтов.

В свою очередь, в США сбой затронул крупнейшие банки. Клиенты Chase, Bank of America, Wells Fargo и U.S. Bank столкнулись с проблемами при входе в мобильные приложения и онлайн-банкинг, а также с трудностями при переводах через систему Zelle.

В JPMorgan Chase заявили, что причиной стала программная ошибка во внутренних аппаратных системах, и подчеркнули, что это не связано с кибератакой.

Дата сбоев совпала с "пророчеством" пользователя соцсети X под ником Wesley, который назвал 17 ноября днем "цифрового апокалипсиса". В своем посте он утверждал, что крупнейшие банки подвергнутся хакерским атакам, счета обнулятся, а интернет отключат на три месяца, ссылаясь на "неподтвержденный источник из даркнета". При этом автор оговаривался, что его слова не стоит воспринимать буквально.

Ранее СМИ выяснили, что на 17 ноября в США была запланирована плановая проверка системы экстренного оповещения EAS, которую проводят FEMA и FCC. Тест должен был прервать радио- и телевещание примерно на минуту и не затрагивал интернет, банки или мобильную связь.

Самосбывающийся прогноз

IT-эксперт Павел Мясоедов в разговоре с Москвой 24 рассказал, что, скорее всего, никакой взаимосвязи между произошедшими сбоями нет, разве что различные хакерские группы невольно, даже неорганизованно, могли синхронизировать свои действия "под общий хайп".

"Чтобы вывести систему из строя полноценно, нужно проникнуть внутрь. Все эти "положили серверы на время" обычно короткие и не приводят к серьезному ущербу: элементы потом поднимаются из бэкапов. Поэтому качество работы инфраструктурного провайдера определяется тем, как быстро он встает", – пояснил эксперт.

Кроме того, по словам Мясоедова, для реального вывода из строя нужно взломать систему, выгрузить данные, удалить код, иногда внедрить вирус-шифровальщик. Также любое действие хакера так или иначе сопряжено с монетизацией.

По словам эксперта, причины у конкретных инцидентов всегда разные. Мясоедрв также обратил внимание, что атак сейчас становится больше, иногда они совпадают по времени просто из-за общей статистики: с появлением искусственного интеллекта их число растет, компании используют тот же инструментарий для борьбы.





Павел Мясоедов IT-эксперт С "цифровым апокалипсисом" это никак не связано. Растет количество атак, но это больше связано с искусственным интеллектом. Действия злоумышленников против России сейчас в меньшей степени завязаны с новым инструментарием, нежели во всем мире. Но то, что до нас этот тренд докатится, – абсолютный факт, к которому надо готовиться.

По его мнению, рядовым пользователям бояться особо нечего. Большинство падений крупных систем связано либо с перегрузкой, либо с проникновением. Но в последних инцидентах даже при взломе злоумышленникам не удавалось дотянуться до баз с полноценными персональными данными.

"Никакого "цифрового апокалипсиса" нет и быть не может: IT-ландшафты изолированы. Это как сказать, что завтра появится новый вирус и все люди на Земле одновременно заразятся. Системы не проинтегрированы полностью и не могут все стать жертвой одной группы злоумышленников единомоментно", – резюмировал он.

В свою очередь эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в разговоре с Москвой 24 тоже предположил, что происходящее может быть связано с эффектом направленного внимания, а не массовым сбоем.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Массовый прогрев сработал следующим образом. Все сервисы, которые у нас обнаруживают сбои, работают не автоматически – в основном о них сообщают люди. А значит, внимание большого количества людей направлено на поиск проблемы, и они ее здесь находят. Это своего рода самосбывающееся пророчество.

Эксперт обратил внимание на то, что по цифровым данным сбоев и другим признакам это не выглядит как массовый сбой. Взломы есть, но их количество не значительно отличается от обычного.

По его словам, только за прошлую неделю реально крупных взломов было около десяти, просто о них обычно не слышно. Поэтому эффект здесь связан именно с направленным вниманием – это известный психологический механизм, заключил эксперт.