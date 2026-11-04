Юрист Георгиева: за взлом автомобиля хакерам грозит до 15 лет тюрьмы

Российские автовладельцы пожаловались на киберпреступников, которые дистанционно блокируют машины и требуют деньги за возвращение доступа. Насколько распространена такая практика и что грозит виновным, разбиралась Москва 24.

Очередной сбой?

Российские автовладельцы столкнулись с новым видом мошенничества: хакеры дистанционно взламывают машины, оснащенные телематикой, и требуют деньги за разблокировку системы. В основном речь идет о китайских марках, сообщили СМИ.

Как объяснил в эфире радио "Москва FM" директор компании "Угона.нет" Дмитрий Андреев, хакеры могут действовать по нескольким схемам. В первом случае они пытаются подключиться к телефону владельца, у которого установлено специальное приложение для управления машиной. Автолюбитель получает соответствующее уведомление и подтверждает его, при этом забывая, что оно в целом приходит только один раз – при программировании приложения на телефоне.





Но не все пользователи это понимают и думают, что это какой-то сбой, которые сейчас частенько бывают, и у них на экране телефона всплывает окошечко – данные для доступа к приложению. И таким образом эта подменная станция начинает управлять автомобилем.

Дмитрий Андреев директор компании "Угона.нет" Но не все пользователи это понимают и думают, что это какой-то сбой, которые сейчас частенько бывают, и у них на экране телефона всплывает окошечко – данные для доступа к приложению. И таким образом эта подменная станция начинает управлять автомобилем.

Во втором случае доступ к автомобилям получают с помощью уязвимости на стороне производителя. Поскольку все учетные записи хранятся на серверах китайской компании, злоумышленники могут удаленно получить контроль над машинами даже без ведома владельцев, отметил эксперт.

Об одной из таких историй рассказал владелец китайского кроссовера Федор Жеков-Богатырев, сообщает газета "Известия". После действий хакера машина мужчины стоимостью 7,5 миллиона рублей буквально превратилась в кирпич. Перестало работать все, кроме климат-контроля.





Федор Жеков-Богатырев пострадавший Нет автопилота, нет автопарковки, нельзя зайти в настройки, включить радио, видео – все что угодно.

Как отмечают автоэксперты, это происходит из-за перехвата мастер-аккаунта – цифрового ключа. Доступ к нему открывает широкие возможности для злоумышленников, в том числе можно установить запрет на запуск двигателя. Чтобы восстановить работу авто, хакеры просят от 35 до 45 тысяч рублей. При этом как минимум 20 владельцев уже обратились с этой жалобой к официальному дилеру.

На данный момент взломы подтверждены только у машин марки Lixiang, однако аналогичные функции удаленного доступа есть у BYD, Zeekr, а также европейских брендов BMW, Mercedes и Volkswagen, отметило издание.

Кроме того, инциденты затронули транспортные средства, ввезенные по схемам параллельного импорта. Поэтому для активации систем машин требуется иностранный номер, который владельцы часто оформляют через посредников, рискуя скомпрометировать данные. Также может быть фишинг через СМС или WeChat. В свою очередь, в дилерских центрах регистрация авто стоит 40 тысяч рублей, подчеркнули журналисты.

Современные угрозы

Подобные ситуации начали происходить еще 5–8 лет назад, отметил в разговоре с Москвой 24 независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, жертвой может стать любой другой высокотехнологичный автомобиль.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт В группе риска – машины с дистанционным запуском двигателя через телефон и возможностью удаленной диагностики. Проще говоря, если есть приложение, позволяющее управлять функциями или проверять состояние, авто может стать целью. Развитие технологий неизбежно влечет за собой появление новых лазеек для преступников.

Специалист подтвердил, что у злоумышленников есть возможность отключать различные функции автомобиля. В частности, могут заблокироваться двери или выключиться дистанционный запуск двигателя. Кроме того, кибермошенники способны деактивировать даже датчик давления в шинах.

"Хотя физически автомобиль способен поехать и без него, в случае с высокотехнологичными машинами все будет зависеть от алгоритмов внутренней самопроверки. Если система не получает данные какой-либо диагностики, она может просто заблокировать запуск и не дать машине поехать", – рассказал он.

Эксперт объяснил, что многое зависит от того, как именно производитель связал процессы между собой. Например, если разработчик посчитал критически важными для движения контроль угла поворота руля или работу тормозов, при сбое в системах автомобиль просто не сдвинется с места.

"Безусловно, вскоре производители начнут разрабатывать и продавать защиту от таких взломов, чтобы на этом заработать. Затем хакеры создадут новые способы угона, и цикл повторится: снова появится потребность в защите, а потом придумают новые угрозы", – предупредил Попов.

Также он напомнил, что еще много лет назад появились специальные устройства – кодграбберы, которые считывали сигналы блокировки. Когда владелец нажимал кнопку на ключе, чтобы закрыть дверь, находящийся рядом человек с ноутбуком перехватывал код, что помогало злоумышленнику получать полный доступ, и машину угоняли.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин уточнил в беседе с Москвой 24, что в ситуации с блокировкой китайских авто проблема может заключаться в предустановленных сим-картах местных операторов.

"Они были нужны, чтобы активировать систему. То есть по логике владелец должен был самостоятельно продлевать тарифный план и дальше, но об этом мало кто знал", – рассказал эксперт.

Однако базу временных номеров могли обнаружить мошенники: причем они не догадывались, какой из них с продленной подпиской. Если последней не было, им "везло".





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Получив доступ к "брошенному" аккаунту, мошенники подключались к серверу управления автомобилем, блокировали его функции и требовали выкуп за восстановление доступа. Но этого можно было бы избежать, если заранее задуматься, как автомобиль связан с китайским сервером.

При этом Горелкин подчеркнул, что обратиться к оператору китайской сим-карты с вопросом продления тарифа невозможно, так как он не является российским провайдером связи. Поэтому владельцам, которые в курсе ситуации, приходится самостоятельно продлевать подписки через различные сайты или платформы.

Однако с учетом риска потерять рынок китайские производители, скорее всего, в ближайшее время добавят возможность использовать российские сим-карты, заключил специалист.

Как наказать хакеров

Фото: Москва 24

Юрист Алла Георгиева предупредила в разговоре с Москвой 24, что, если авто заблокировано, нельзя переводить деньги кому-либо. Нет никаких гарантий, что управление машиной вернется в первоначальное состояние.

Кроме того, ситуация может повториться, так как коды доступа у преступников уже будут иметься.





Алла Георгиева юрист Для подачи заявления в полицию понадобятся СТС, договор покупки, VIN автомобиля и документы о его передаче, а также подтверждение факта блокировки. Также можно использовать видеозапись с экранов смартфона, демонстрирующую, что приложение не работает. Если поступали звонки с требованием денег, необходимо предоставить номера телефонов.

Кроме того, следует передать информацию о полученных СМС-уведомлениях о смене номера, изменениях учетной записи или других подозрительных действиях. Со всеми этими доказательствами также нужно обращаться в официальную поддержку производителя.

"До этого момента нельзя самостоятельно перепрошивать автомобиль, сбрасывать электронные блоки или пользоваться услугами неизвестных лиц, предлагающих такие услуги. Это скроет следы атаки и затруднит проверку, и преступники останутся не наказаны. Если полиция будет бездействовать, можно обратиться в прокуратуру или суд", – заявила она.

Юрист пояснила, что в данном случае возможно несколько видов ответственности. Например, привлечение по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (272 УК РФ). То есть ситуации, когда речь идет о незаконном проникновении в аккаунт, изменении данных, блокировании их. Виновному может грозить как крупный штраф, так и лишение свободы сроком до 7 лет (зависит от тяжести преступления).

"Также при требовании выкупа применяется статья о вымогательстве (163 УК РФ). В таком случае может грозить до 4 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей. При отягчающих обстоятельствах – в том числе до 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона", – подчеркнула эксперт.

Также преступникам грозит статья о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (273 УК РФ). Например, когда их применяют для захвата или блокирования доступа. Ответственность может быть различной, в том числе до 4 лет лишения свободы со штрафом до 200 тысяч рублей, а если тяжкие последствия – до 7 лет тюрьмы.

Может идти речь и о незаконных действиях с персональными данными (272.1 УК РФ), которая предполагает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 3 миллионов рублей, заявила юрист.





Алла Георгиева юрист Если человек уже перевел деньги преступникам за разблокировку машины, актуальна статья о мошенничестве в сфере компьютерной информации (159.6 УК РФ). Ответственность наступает в зависимости от обстоятельств и может достигать 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. При назначении наказания будут учитывать обстоятельства, мотивы и личность преступника.

Чтобы обезопасить себя, автомобилистам необходимо защитить цифровую учетную запись. Нужно проверить, на какой номер телефона зарегистрирован аккаунт, узнать связанные аккаунты, а также сменить пароль. В дальнейшем его нельзя применять на каких-либо сайтах и приложениях, а также сообщать третьим лицам.

По словам Георгиевой, также желательно использовать дополнительные меры безопасности для входа. Спросить у официального представителя марки – доступна ли защищенная процедура регистрации и восстановления доступа.

"Чтобы привлечь преступников еще и в рамках Гражданского кодекса, пострадавшему необходимо оценить ущерб, причиненный автомобилю. Для этого нужно привлечь официального специалиста. Когда злоумышленников находят, можно предъявить требования о возмещении в рамках уголовного дела либо подать иск о компенсации отдельно", – уточнила эксперт.

Юрист напомнила, что гражданские требования делятся на два типа. Первое – взыскание материального ущерба и понесенных расходов. Второе – компенсация морального вреда. При этом деньги нельзя требовать в одном и том же иске. Если заявить их вместе, суд, как правило, отказывает, предупредила специалист.





Алла Георгиева юрист Однако главная сложность заключается в реальном получении денег. Часто у преступников нет официального дохода или имущества. Кроме того, это могут быть подставные лица. В итоге человек получает исполнительный лист, но не способен его реализовать, так как у должника ничего нет.

По этой причине судебные приставы, ограниченные сроками поиска, порой закрывают исполнительное производство в связи с отсутствием имущества у ответчика, заключила Георгиева.

