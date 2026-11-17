Фото: ТАСС/Sipa USA/SOPA Images

Голливудский актер Брэд Питт хотел бы примерить образ злодея в очередной картине о Джеймсе Бонде с британским актером Робертом Паттинсоном. Об этом он рассказал в интервью новостному порталу ExtraTV на премьере фильма "Новые похождения Клиффа Бута", где он исполняет главную роль.

Журналистка поинтересовалась, согласился бы артист на роль злодея в ленте про агента 007. В ответ Питт повернулся к режиссеру новой картины Дени Вильневу и утвержденному на главную роль Паттинсону, а затем дважды подмигнул в камеру.

"Я хотел бы это сделать... Я бы взялся за это", – приводит ExtraTV слова актера.

Выбор Паттинсона на роль Бонда Питт назвал прекрасной идеей.

Ранее стало известно, что Паттинсона официально утвердили на роль Бонда. Он станет восьмым исполнителем этой роли. До него агента 007 играл актер Дэниел Крейг, последний раз появившийся в этой роли в фильме "Не время умирать", который вышел в 2021 году.

При этом мнения пользователей Сети разделились. Одни отметили, что актер сорвал джекпот в этой жизни, другие сочли выбор создателей франшизы не вполне удачным, а третьи предположили, что роль должна была достаться иным претендентам.

СМИ тем временем уже назвали имя главной кандидатки на роль новой девушки Бонда. Ей стала Маргарет Куолли, известная по фильмам "Субстанция" и "Однажды в... Голливуде". Также среди претенденток – Аня Тейлор-Джой, Сидни Суини, Флоренс Пью и Дейзи Эдгар-Джонс.