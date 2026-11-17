Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Джеймса Бонда. Он сменит Дэниела Крейга, который исполнял роль агента 007 на протяжении 15 лет. Подробности проекта – в материале Москвы 24.

"Что он будет делать дальше?"

Фото: Amazon MGM Studios

Британский актер Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Джеймса Бонда. До него агента 007 на протяжении 15 лет играл Дэниел Крейг, а последний фильм франшизы с его участием "Не время умирать" вышел в 2021-м. Среди исполнителей этой роли также были Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.

Пользователи Сети принялись поздравлять Роберта под публикацией в аккаунте агента 007 в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Многие отметили, что он сорвал джек-пот в этой жизни, припомнили его знаковые роли – вампир Эдвард Каллен из "Сумерек" и Бэтмен – и задались вопросом, что актер будет делать дальше, ведь кажется, что он достиг вершины кинокарьеры.

"Представьте, что вы Бэтмен и Джеймс Бонд в одной жизни", "Бэтмен, Джеймс Бонд... Что он будет делать дальше?", "легендарная карьера", "Бэтмен и 007 в одной жизни – это безумие", "этот парень может все", – написали комментаторы.

В официальном аккаунте британской королевской семьи тоже отреагировали на выбор Паттинсона на роль Джеймса Бонда.





сообщение в официальном аккаунте британской королевской семьи в соцсетях Добро пожаловать на секретную службу Его Величества, мистер Бонд.

Однако не все пользователи порадовались за Роберта, некоторые сочли выбор создателей франшизы не вполне удачным, а другие предположили, что роль должна была достаться иным претендентам.

"Мы никогда не забудем о "Сумерках", бро", "он слишком молод", "худший Бэтмен, худший Бонд", "Том Харди должен был быть Джеймсом Бондом", "моя любовь к Джеймсу Бонду заканчивается здесь. <...> Эта версия для меня не существует", "почему не Генри Кавилл или Тео Джеймс?" – высказались скептики.

К слову, ранее среди претендентов на роль Бонда называли Николаса Холта, Джейкоба Элорди, Аарона Тейлора-Джонсона, Генри Кавилла, Тома Холланда, Харриса Дикинсона. Позже среди основных кандидатов звучали также имена Каллума Тернера, Джека Лоудена и Джоша О'Коннора.

"Агент 007 может быть только один"

Фото: legion-media.com/Agenzia Sintesi/Ottavia Da Re

Сценарием будущей картины займется автор "Острых козырьков" Стивен Найт, а режиссером выступит Дени Вильнев, известный по фильмам "Бегущий по лезвию 2049" и "Дюна". Последний поблагодарил всех актеров, которые участвовали в кастинге.





Дени Вильнев режиссер Нас окружали выдающиеся таланты, но агент 007 может быть только один. Я с огромной радостью приветствую Роберта Паттинсона в качестве нашего нового Джеймса Бонда. В нем чувствуется та самая вневременная душа 007, и в то же время он привносит в образ нечто совершенно новое.

Вильнев добавил, что ему не терпится приступить к работе. СМИ и ранее писали, что режиссер был очень заинтересован в кандидатуре Паттинсона, хотя актер выдвинул особые условия. Инсайдеры издания Puck News назвали звезду "Сумерек" одновременно привлекательным и сложным претендентом. В частности, Роберт готов подписать контракт на три фильма, хотя другие рассматривали возможность участия сразу в четырех лентах.

При этом сообщалось, что гонорар Паттинсона может быть значительно выше запросов его конкурентов. Помимо этого, стало известно, что Роберт и Николас Холт проходили пробы позже остальных. Все это создавало дополнительные трудности для студии Amazon, из-за непростых переговоров часть команды даже засомневалась в целесообразности таких уступок.

Тем не менее создатели были заинтересованы в Роберте в том числе и потому, что он сможет привлечь к новому фильму большую аудиторию. Сам Паттинсон официально поблагодарил команду за доверие.





Роберт Паттинсон актер Джеймс Бонд – один из самых легендарных персонажей в истории кино, и роль агента 007 – это честь, выпадающая раз в жизни <...>. Сказать, что эта роль – исполнение моей мечты, значит ничего не сказать. Я невероятно воодушевлен этим сотрудничеством и предстоящей работой с такой потрясающей командой.

Продюсеры Эми Паскаль и Дэвид Хейман отметили, что Паттинсон является "идеальным Бондом для нашего времени" благодаря своей "актерской бесстрашности, самоироничному юмору и способности постоянно меняться, открывая в себе новые грани".

Приступить к съемкам планируется в 2027-м, а премьера состоится не ранее 2028-го.

"На сердце – настоящая боль"

Фото: кадр из фильма "Казино Рояль"; режиссер – Мартин Кэмпбелл; производство – Babelsberg Film GmbH, Casino Royale, Casino Royale Productions

При этом актриса Джуди Денч, которая сыграла главу британской разведки МИ-6 в восьми фильмах об агенте 007, выразила мнение, что Бонда должен сыграть кто-то неизвестный.

"Молодой актер, о котором мы еще не слышали", – так должен выглядеть новый исполнитель роли британского разведчика, по мнению Джуди.

Актер Рэйф Файнс, сыгравший в трех предыдущих фильмах "бондианы", в интервью Энди Коэну на радио SiriusXM Front Row назвал Паттинсона "отличным актером" и выразил уверенность в том, что коллега "прекрасно справится" с ролью Бонда. Однако Файнс отметил: ему сложно принять тот факт, что Дэниела Крейга уже не будет в фильме.

"Простите, но я все еще влюблен в Дэниела Крейга. Мне тяжело. На сердце – настоящая боль", – заявил Файнс.

В связи с выбором Паттинсона на роль Бонда в Сети активно обсуждается и то, потянет ли актер съемки в таких масштабных проектах, как "бондиана" и франшиза про Бэтмена. Премьера "Бэтмена. Часть II" запланирована на февраль 2028-го, то есть съемочные графики могут пересечься. 40-летний Паттинсон в целом является востребованным актером, только в 2026-м вышли минимум четыре масштабных проекта с ним, например "Одиссея" Кристофера Нолана, а в фильмах "Вот это драма!" и "Прайм-тайм" Роберт исполнил главные роли. Кроме того, в декабре состоится премьера ленты "Дюна: Часть третья" Дени Вильнева.

Также в СМИ появилась информация о том, что Паттинсон может отказаться от роли Бэтмена из-за кадровых перестановок в руководстве DC Studios, которая занимается съемками фильма, а также неопределенной ситуацией вокруг сиквела. Режиссер Мэтт Ривз и так сильно отставал от графика съемок второй части, а затем и вовсе приостановил процесс из-за семейных обстоятельств. Помимо этого, по данным СМИ, в планах была работа над третьим фильмом о Бэтмене с Паттинсоном, однако официально он еще не был анонсирован.