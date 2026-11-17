Фото: legion-media.com/Alamy/ZUMA Press, Inc.

Восьмилетняя девочка в США стала свидетельницей того, как серийный убийца расправился с ее матерью, отчимом и старшим братом, и осталась жива, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Need To Know.

Трагические события развернулись в мае 2005 года в окрестностях Кер-д’Алена в штате Айдахо. Проникнув в дом к семье и прихватив с собой ружейный обрез и молоток, мужчина по имени Дункан связал всех жильцов, после чего потребовал денежные средства.

Не получив денег, злоумышленник убил мать девочки, ее отчима и старшего брата. Девочка и ее младший брат при этом находились рядом и слышали происходящее.

После этого злоумышленник увез детей в национальный лес Лоло, штат Монтана, где удерживал их связанными в палатке. Спустя некоторое время он убил брата девочки, а ей самой предложил выбрать способ смерти: удушение или выстрел. Однако ребенку удалось отговорить преступника, заявив о желании показать ему свой дом и школу в родном городе.

В одном из ресторанов официантка узнала преступника и вызвала полицию. Прибывшие сотрудники задержали мужчину. Дункан умер в марте 2021 года в возрасте 58 лет, он скончался в камере федеральной тюрьмы в городе Терре-Хот, штат Индиана.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 37-летний Кайл Ховард признал вину в убийстве супруги Кили Аспиналл, тело которой нашли под кроватью в доме в Рочдейле. Согласно данным полиции Большого Манчестера, 25 мая около 16:00 Ховард сам связался со службой, сообщив, что за два дня до этого смертельно ранил жену ножом в их доме.

Толчком к звонку послужил трупный запах в квартире. Задержанный мужчина провел несколько дней в больнице, так как ему требовалось лечение из-за инфекции руки.

