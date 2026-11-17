Фото: legion-media.com/Backgrid USA/Daily Stardust

Американский рэпер Канье Уэст и модель Бьянка Цензори планируют сыграть свадьбу: торжество может состояться в Беверли-Хиллз в декабре. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на фанатский блог в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), посвященный творчеству и личной жизни музыканта.

В аккаунте опубликовали снимок приглашения на торжество. Согласно публикации, праздник назначили на 20 декабря – день, когда пара отмечает четвертую годовщину со дня официальной регистрации брака.

Сами Уэст и Цензори информацию о свадьбе пока не комментировали.

В 2025 году появилась информация, что Уэст и Цензори расстались и намерены подать заявление о расторжении брака. Источник в СМИ отмечал, что между ними появилась устная договоренность о том, что Цензори получит 5 миллионов долларов.

Однако представитель пары Мило Яннопулос назвал новости о разводе ложью. Причем он подчеркнул, что это уже "пятый или шестой случай", когда СМИ ошибочно сообщают о расставании Уэста и Цензори. Позже журналисты также заявили, что пара хочет сохранить брак.