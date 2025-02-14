Представитель Уэста и Цензори Яннопулос назвал ложью сообщения об их разводе

Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas

Новости о разводе американского рэпера Канье Уэста и Бьянки Цензори – полная ложь, пишет "Московский комсомолец", ссылаясь на журнал The Hollywood Reporter.

Представитель пары Мило Яннопулос заявил в беседе с изданием, что супруги сейчас находятся в Лос-Анджелесе и готовятся к празднованию Дня святого Валентина. Причем он подчеркнул, что это уже "пятый или шестой случай", когда СМИ ошибочно сообщают о расставании Уэста и Цензори.

"Объявления об их личной жизни будут поступать непосредственно от них, а не от таблоидов, которые распространяют слухи без подтвержденных источников", – добавил Яннопулос.

Слухи, появившиеся 14 февраля от якобы близкого к Уэсту инсайдера, говорили о том, что пара уже рассталась и в ближайшие дни планирует подать заявление о расторжении брака. Кроме того, источник СМИ отмечал, что между ними появилась устная договоренность о том, что Цензори получит 5 миллионов долларов.

Незадолго до этого Цензори на странице в соцсети Х попросила бога смягчить сердце мужа, а также наполнить его мудростью и добротой. Еще в своих публичных молитвах она попросила защитить Уэста от бед и направить к пониманию и уважению всех людей.