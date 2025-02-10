Депутат Драпенко призвала "близко не подпускать" рэпера Канье Уэста к российской границе

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Концерты американского рэпера Канье Уэста в России недопустимы, заявила зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

"Я считаю, что таких людей, которые пропагандируют (лидера нацистской Германии Адольфа. – Прим. ред.) Гитлера и нацизм, впускать нельзя даже близко к нашей границе. Прямо вот отправлять, если они к ней близко подойдут. <...> Мне кажется, что у него не все хорошо с головой", – заявила она в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Драпеко считает, что громкие заявления артиста абсолютно бредовые, он делает это, чтобы "хайпануть" и показать, что он "не такой, как все". Она призвала забыть про рэпера навсегда. Со своей стороны депутат подчеркнула, что сделает все, чтобы концерта Уэста в России не состоялось.

Ранее артист опубликовал на своей странице в одной из соцсетей около 20 скандальных постов, а затем его аккаунт оказался недоступен. Позже Уэст выступил в рекламном блоке по американскому ТВ с заявлением, что начал продавать футболки с нацистской символикой. После этого его супруга Бьянка Цензори попросила бога смягчить сердце мужа.

После скандального выхода с ней на премию "Грэмми" в прозрачном платье без нижнего белья Уэст лишился контракта на 20 миллионов долларов в Японии, писали СМИ.

