Модельер Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом Канье Уэста Yeezy

Фото: vk.com/ANDREY PAVLOV

Российский модельер Гоша Рубчинский объявил об окончании сотрудничества с брендом американского рэпера Канье Уэста Yeezy.

Коллекция "Вестник трибун" была последним выпуском одежды, созданной вместе с Yeezy.

"Я глубоко благодарен Йе (Канье Уэст. – Прим. ред.) и всей команде Yeezy за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда останется в моем сердце", – написал дизайнер в телеграм-канале.

В дальнейшем Рубчинский хочет развивать идеи "объединения и выражения творческой свободы".

Также модельер рассказал ТАСС, что на данный момент он занят перезапуском собственного бренда. Дизайнер планирует скоро рассказать поклонникам подробности. Он отметил, что обновление пройдет в текущем году.

Рубчинский был назначен главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy в декабре 2023 года. Тогда Уэст отмечал, что приход "легендарного российского дизайнера" в компанию стал важным достижением в истории дизайна.

Между тем рэпер, по данным журналистов, лишился контракта на 20 миллионов долларов в Японии после скандального выхода с супругой Бьянкой Цензори на премию "Грэмми", где жена Уэста предстала на красной дорожке в прозрачном платье без нижнего белья. Причиной пересмотра условий договора стало культурное восприятие ситуации, передавали издания.