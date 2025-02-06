В рамках проекта "Зима в Москве" пройдет костюмированный фестиваль "стиляг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке "Ходынское поле" в рамках проекта "Зима в Москве" 8 и 9 февраля состоится костюмированный фестиваль "Стиляги: зимняя дискотека". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие объединит молодых дизайнеров и представителей креативных индустрий, а гости смогут окунуться в атмосферу моды 1950-х годов, насладиться ритмами твиста и рок-н-ролла.

В парке будут организованы стилизованные зоны. В салоне "Макияж" профессиональные визажисты помогут создать образ, соответствующий эпохе стиляг. В корнере "Прически" стилисты-парикмахеры предложат укладки в духе 1950-х годов. В зоне кастомизации одежды посетители смогут украсить свои вещи: нанести принты, расписать их с помощью трафаретов и баллончиков, добавить заплатки или элементы потертости. В книжном салоне гостей ждут издания эпохи стиляг, каждое из которых будет завернуто в крафтовую бумагу. В корнере "Шаржи" профессиональные художники нарисуют портреты посетителей в стиле карикатур 1950-х годов.

Атмосферу эпохи стиляг также передаст выставка ярких костюмов того времени. Кроме того, в парке будет представлена экспозиция ретроавтомобилей с пневмоподвесками, которые позволяют машинам прыгать.

Развлекательная программа фестиваля включит выступления кавер-групп Unity Show и Kosmos Band. Гостей также ждет показ мод от современных российских дизайнеров и модельеров. Для любителей танцев подготовлена мультимедийная диджитал-программа, а все желающие смогут принять участие в создании шести клипов под песни 1950-х годов.

Интерактивная часть фестиваля будет представлена интеллектуально-развлекательными играми на логику и эрудицию. Участники смогут разгадать музыкальный ребус, где по картинкам нужно угадать зашифрованную песню, а также киношифр, где по изображению предстоит определить фильм советской классики. Кроме того, гостей ждут лотерейные розыгрыши "Музлото".

Между тем, горожане смогут принять участие в различных мероприятиях на фестивалях "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие" в феврале. Посетителям расскажут о чайных традициях и об особенностях дворянского быта.

Кроме того, в саду имени Н. Э. Баумана и парке "Останкино" будет проводиться бал-спектакль "Театр в шкатулке". Зрителям покажут зимнюю сказку под открытым небом. Также гостям и жителям столицы представится возможность познакомиться с жизнью дворянских семей XIX века. Сделать это они смогут в рамках интерактивного шоу-путешествия "Чаепитие с графиней".