Russpass назвал места в Москве, где можно набраться сил в последний зимний месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис Russpass собрал идеи для восстановления сил и перезагрузки в выходные дни, передает портал мэра и правительства Москвы.

Горожанам предлагают поиграть в популярные усадебные забавы – чижа, горелки или лапту – на "Дворянских гуляньях" в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы". Если же хочется более спокойного отдыха, то сервис приглашает посетить столичные парки.

Например, Бабушкинский парк понравится любителям природы, в парке "Кузьминки" можно покормить орехами белок или понаблюдать за утками, в Измайловском парке – попасть в филиал Московской усадьбы Деда Мороза.

Кроме того, на Russpass в разделе "Экскурсии" можно найти разного рода маршруты. Например, тур "Москва мистическая" раскроет секрет замурованной комнаты в усадьбе Мусиных-Пушкиных и поведает историю о призраке купца Кусовникова, а путешествие в музей "В тишине" с двумя мастер-классами "Шоколадные конфеты ручной работы" и "Угадай аромат" подарит неожиданные эмоции.

Также граждане могут провести свободное время в кинопарке "Москино", где проводятся мультимедийные спектакли, интерактивные представления и многое другое. Посетители всех возрастов смогут не только погрузиться в мир кино, но и покататься на тюбингах и коньках.

Во время прогулок желающие смогут насладиться чашкой крепкого чая на площадках фестиваля "Московское чаепитие" на ВДНХ и в "Коломенском". Там же для гостей организуют музыкально-театрализованные представления под открытым небом и русские народные гулянья. На Тверской площади посетителям предложат попробовать сахарные плюшки и стать членом клуба любителей чая.

Информацию о том, где поужинать с красивым видом на Москву, попробовать горячие блюда в декорациях сказок Пушкина или продегустировать русскую кухню, можно найти в разделе "Рестораны".

В феврале гости фестивалей "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие" смогут побывать на различных мероприятиях. Так, посетителям расскажут о чайных традициях и об особенностях дворянского быта.

Кроме того, в саду имени Н. Э. Баумана и парке "Останкино" будет проводиться бал-спектакль "Театр в шкатулке". Зрителям покажут зимнюю сказку под открытым небом. Также гостям и жителям столицы представится возможность познакомиться с жизнью дворянских семей XIX века. Сделать это они смогут в рамках интерактивного шоу-путешествия "Чаепитие с графиней".

