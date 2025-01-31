Китайский Новый год: танец драконов пройдет на Тверском бульваре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Иммерсивное представление "Танец драконов" жители и гости столицы смогут увидеть на Тверском бульваре в выходные в рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Шествие под музыкальное сопровождение пройдет от памятника К. А. Тимирязеву до ресторана "Армения" в 17:00 1 и 8 февраля и в 16:00 2 и 9 февраля.

Затем в 18:00 1 и 8 февраля и в 17:00 2 и 9 февраля стартует барабанное представление "Императорские фонарики", "Чэнлан" и "Воины-драконы". Фигуру китайского дракона пронесут вместе с красными китайскими фонарями и львами. Вместе с ними в традиционных восточных костюмах станцуют дамы династии Тан.

Следующее шоу начнется в 19:00 1 и 8 февраля: барабанные перфомансы, в том числе "Манао", для гостей сыграют вместе с маленькими драконами. В рамках представления танцоры исполнят "Пекинскую увертюру". После этого на улице пройдет шоу китайской змеи. Те же представления жители и гости Москвы смогут увидеть в 18:00 2 и 9 февраля.

Кроме того, в городе состоятся и ежедневные мероприятия, посвященные празднику. В 13:00, 15:00 и 18:00 на Манежной площади пройдут чайные церемонии. Кроме того, Дом китайского костюма приглашает на выставку об истории одеяния. Гости смогут посетить площадку с 11:00 до 21:00 в будние дни, и с 10:00 до 21:00 – в праздничные и выходные.

Также на Манежной площади с 12:00 каждый день проходит танцевальный флешмоб "Сказка о глиняной кукле Да Афу".

В 15:00 31 января, 1 и 2 февраля театр Dragon Crew исполнит для посетителей шоу китайского дракона. 2 и 9 февраля в 16:00 начнется спектакль театра Happy People "Панда по имени Дэмин".

Помимо этого, коллектив Asia Fusion представит шоу большой китайской змеи 1, 2, 8 и 9 февраля в 20:00. Проект Moonport покажет эту программу с музыкальным сопровождением на китайском языке 6 и 7 февраля.

Между тем празднование Китайского Нового года состоится в кинопарке "Москино" 1 и 2 февраля. С 11:00 до 17:00 гости смогут посмотреть развлекательную программу с атмосферой Востока, посетить спектакли и кинотеатр.

Для посетителей кинопарка подготовили квест "Пришествие китайского духа", основанный на китайских мифах. Ведущий расскажет о монстре Нянь и украшениях к празднику, а гости найдут красные предметы в декорациях "Соборная площадь Москвы" и "Ковбойский городок", чтобы одолеть чудище.