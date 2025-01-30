"Зима в Москве": как на центральных площадках проходит китайский Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москвичи и гости столицы могут посетить ярмарки с сувенирами, посмотреть на красочные декорации и поучаствовать в различных мероприятиях в честь китайского Нового года на площадках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Тверская площадь была украшена сотнями макетов китайских монет разных размеров – от 25 до 150 сантиметров. Они являются символом богатства и удачи. Центральной декорацией стала огромная змея высотой 6 метров и шириной 4 метра, которая была создана столичными специалистами.

На Тверском бульваре на выставке "Из жизни панды" гости смогут посмотреть на то, как двухметровые плюшевые панды проводят чайную церемонию, позируют среди цветущей сакуры и запускают дракона. Кроме того, вместе с русским медведем они сыграют на гуцине и балалайке, а также отправятся в космос среди светящихся планет.

Поучаствовать в различных мастер-классах и занятиях посетители смогут на Манежной площади с 12:00 до 20:00, где работает пять шале анимации. Желающие смогут встретить там героев восточной мифологии и сказочных персонажей, а также посмотреть на спектакли, шоу дракона и змеи, танец льва и выступления с китайскими барабанами.

Продегустировать целебный куриный бульон с кореньями, пирожки баоцзы со свининой, шашлычки из баранины с тмином и знаменитую утку по-пекински с овощами в рисовой лепешке гости смогут на площади Революции. Для любителей сладостей на ярмарке подготовят жареное молоко в виде крема в хрустящем кляре и спринг-роллы с яблоком и корицей. Среди напитков – хризантемовый чай, грушевый с жасмином и экзотический манго-маракуйя.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" проходит с 28 января по 9 февраля в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая. Все площадки фестиваля можно найти в приложении "Московский транспорт".

