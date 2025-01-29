"Зима в Москве": "активные граждане" оценят площадки "Китайского Нового года"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участники проекта "Активный гражданин" оценят площадки "Китайского Нового года". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Горожане смогут выбрать до пяти вариантов ответов. За участие в голосовании будут начислены баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" продлится до 9 февраля. В его рамках жителей и гостей города познакомят с культурой и традициями Китая, покажут театрализованные представления, танцы дракона и китайских львов. Также желающие смогут посетить мастер-классы и научиться делать китайские фонарики и бумажные веера.

Основной площадкой фестиваля станет Манежная площадь. Кроме того, мероприятия пройдут в Московском зоопарке, кинопарке "Москино", на ВДНХ, Болотной и Тверской площадях и в других местах.

Фестиваль в честь китайского Нового года открылся в столице 28 января. Церемония открытия началась с шествия символов уходящего и наступающего годов – дракона и змеи. Участники стартовали у памятника Клименту Тимирязеву на Тверском бульваре и дошли до Манежной площади, где для гостей организовали шоу барабанщиков.

Все площадки фестиваля можно найти в приложении "Московский транспорт". Гости смогут легко построить маршрут до любой из площадок и прочитать описание каждой.