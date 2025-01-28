Площадки "Китайского Нового года" появились в приложении "Московский транспорт"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фестиваль "Китайский Новый год" начинается в Москве 28 января. Жители столицы и туристы смогут найти все площадки праздника в приложении "Московский транспорт", передает портал мэра и правительства города.

Гости фестиваля смогут легко построить маршрут до любой из площадок и прочитать описание каждой. Им представится возможность принять участие в различных мастер-классах, праздничных шествиях, а также увидеть шоу барабанщиков, выступления артистов, попробовать традиционные блюда азиатской кухни и приобрести тематические сувениры.

"Второй год подряд мы добавляем фестиваль "Китайский Новый год" в приложение "Московский транспорт". По задаче Сергея Собянина мы создаем больше удобных и полезных функций в наших мобильных приложениях для комфорта пользователей", – цитирует портал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Для поиска площадок фестиваля в приложении пользователям необходимо сдвинуть нижнее меню вверх и перейти в раздел "Интересное", а затем нажать на логотип фестиваля. После этого на экране устройства откроются все площадки. Пользователю останется только выбрать нужную и проложить до нее маршрут. Скачать приложение можно по ссылке.

В рамках празднования китайского Нового года москвичи и гости города смогут увидеть красочные иммерсивные представления с участием дракона и зеленой змеи. Артисты в национальных костюмах будут выступать со зрелищными номерами с 28 января по 9 февраля по выходным.

