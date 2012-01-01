Гости китайского Нового года в Москве смогут попробовать лапшу долголетия и испытать удачу

Китайский Новый год снова масштабно отпразднуют в Москве – фестиваль пройдет с 28 января по 9 февраля. Жители и гости столицы смогут окунуться в культуру восточной страны, попробовать азиатские блюда, посетить тематические представления и мастер-классы. Праздничные мероприятия развернутся на более чем 20 городских площадках. Подробнее о том, где и как можно отметить китайский Новый год в столице, в материале Москвы 24.

Шествие дракона на Манежной

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Манежная площадь станет главной площадкой празднований, посвященных китайскому Новому году. 28 января здесь состоится торжественное открытие фестиваля с костюмированным шоу. Гостей приглашают присоединиться с 17:00.

Особенностью первого дня станет яркая процессия символов уходящего и нового года – дракона и змеи. Шествие артистов в тематических костюмах начнется от Тверского бульвара и через Тверскую площадь, а также Камергерский переулок прибудет на Манежную площадь. На каждой остановке зрители увидят танцы с песнями, шоу барабанов и китайских львов и другие тематические представления. Посмотреть на выступления артистов также можно будет 1, 2, 8 и 9 февраля на других праздничных площадках.

Кроме того, на Манежной площади гости фестиваля смогут поучаствовать в различных мастер-классах по созданию вееров, фонариков и игре в китайские шахматы (сянци). А в стилизованных под китайские пагоды шале в течение двух недель можно будет попробовать традиционные утку по-пекински и лапшу долголетия, а также купить сувениры.

Чайные традиции на Тверской

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Послушать традиционную китайскую музыку в современной обработке можно будет на Тверской площади. Кроме того, гостей площадки познакомят с китайским чаепитием: в рамках квеста сомелье расскажут о разнице между российскими и китайскими традициями. А в выходные "Клуб любителей чая" ждет всех желающих на лекции и мастер-классы.

Церемонии пройдут и на Болотной площади, а на закуску – сет-меню из китайских блюд на фуд-корте. Здесь же состоятся различные мастер-классы по созданию бумажных драконов, каллиграфии, росписи китайских бумажных фонариков и вееров. Одной из главных достопримечательностей площадки станет поезд, украшенный в стиле китайского Нового года: на нем гостей бесплатно прокатят вокруг Репинского сквера. А каток на Болотной оформят в стиле китайского сада: световое шоу создаст атмосферу водоема с карпами кои прямо на льду.

Ледяной дракон на ВДНХ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Масштабно отметят праздник и на ВДНХ. На катке пройдет анимационная вечеринка "Новый год в китайском стиле". Гости площадки увидят представление с участием китайского дракона, а аниматоры в тематических костюмах проведут танцевальные мастер-классы прямо на льду. 1 и 2 февраля между павильоном № 1 и памятником Ленину состоится флешмоб-змейка для всех стоящих на коньках. А 6 февраля пройдет акция "Калейдоскоп чудес", где гости катка смогут принять участие в беспроигрышной лотерее, а также получить предсказание на 2025 год.

Музеи и павильоны комплекса в честь праздника готовят разнообразную образовательную программу. Например, в музее славянской письменности "Слово" состоится экскурсия "Магия пяти стихий": посетителей познакомят со стилем китайской живописи гохуа и предложат нарисовать бамбук.

Для детей в Театре сказок пройдут спецпоказы интерактивного спектакля "Драконыч в сказочной кругосветке". А любители спорта смогут посетить оздоровительные практики цигун и даоинь в павильоне № 574. Подробную праздничную программу мероприятий ВДНХ можно найти на сайте.

Кино в Московском зоопарке

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Московский зоопарк предлагает отметить китайский Новый год познавательно. Для гостей фестиваля приготовили несколько образовательных мероприятий: экскурсия "Гости из Поднебесной", посвященная фауне Китая, лекции "Большие панды" и "Такие необычные бамбуковые медведи", а также обзор азиатских животных из коллекции в студиях "Лепка" и "Художник-анималист".

Также в зоопарке пройдет иммерсивное шоу "В поисках Нового года" с участием зрителей. А в библиотеке покажут фильм "Панда Катюша. Первая в России" – о том, как зоопарк готовился к рождению детеныша и ухаживал за уникальным новорожденным.

Поймать настроение

Проникнуться атмосферой китайского Нового года можно, даже просто прогулявшись по центру Москвы. Улицы украсили красными фонариками, гирляндами и декорациями в традиционных китайских тонах, а также художественной подсветкой. Максимально празднично будет на Камергерском переулке, Тверской площади, Тверском бульваре и Новом Арбате, улице Никольской, в павильонах проекта "Сделано в Москве" в Столешниковом переулке и на Кузнецком мосту.

Также символы китайского Нового года появятся на медиафасадах парка "Зарядье" и Останкинской телебашни.

Китайская кухня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еда – неотъемлемая часть китайской культуры. И в честь праздника блюда азиатской кухни будут готовить в заведениях по всей Москве: в 2025 году в фестивале примут участие более 120 ресторанов и кафе.

В меню – салаты с древесными грибами, курицей и апельсиновым соусом, битые огурцы, жареные спринг-роллы, креветки c васаби или лемонграссом, утка по-гонконгски и по-пекински, спаржа, разные виды лапши, карпы с китайскими солениями по-сычуаньски и многие другие азиатские позиции, в том числе традиционная лапша долголетия.