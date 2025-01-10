"Китайский Новый год в Москве" пройдет в рамках взаимного культурного обмена

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Китайский Новый год во второй раз отметят в Москве, сообщает посольство Китая в России.

Популярный фестиваль откроется в столице 28 января в рамках Годов культуры России и Китая, проводимых по решению лидеров стран. Горожан и гостей города ждет насыщенная программа, в ходе которой можно будет познакомиться с традициями восточной страны.

Гостям празднований будут доступны выставки и тематические мастер-классы, можно будет купить сувениры и попробовать блюда китайской кухни. Главной событийной точкой станет Манежная площадь, среди других площадок – ВДНХ, Московский зоопарк, парк развлечений "Остров мечты", отель Soluxe Hotel Moscow и другие известные локации.

Кроме того, центральные улицы Москвы вновь будут украшены в китайском стиле. В посольстве напомнили, что в 2024 году первое масштабное празднование китайского Нового года в российской столице посетили свыше 700 тысяч человек.

В ходе фестиваля состоялось свыше 300 мероприятий, включая мастер-классы, ярмарки, кулинарные поединки и многое другое. События проходили на Тверской площади, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, ВДНХ и в Московском зоопарке.

По информации посольства КНР, страна стала лидером среди государств дальнего зарубежья по числу путешественников, посетивших Москву. За первые 9 месяцев 2024 года столицу России посетили 335 тысяч туристов из Китая.

"Благодаря совместным культурным мероприятиям число туристических поездок и в Москву, и в Китай продолжит расти", – заключили в посольстве.

Фестиваль, посвященный празднованию китайского Нового года, состоится и в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ. Москвичи и туристы смогут посетить мероприятия с 23 января по 16 марта. По этой причине с 13 по 22 января Субтропическая оранжерея будет закрыта на подготовку к празднику.

