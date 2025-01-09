Фестиваль китайского Нового года пройдет в "Аптекарском огороде"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Аптекарский огород" приглашает москвичей и гостей столицы посетить фестиваль, посвященный празднованию китайского Нового года, который будет проходить с 23 января по 16 марта. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Ботанического сада МГУ.

"С 13 по 22 января Субтропическая оранжерея будет закрыта на подготовку", – уточняется в сообщении.

До 12 января новогодняя программа для детей проходит на "Городской ферме" ВДНХ. Дети могут познакомиться с альпаками, енотами и другими животными. Также их ждут просмотр любимых мультфильмов, мастер-классы по созданию сумок, саше и росписи пряников.

Тематическая вечеринка "Неоновый движ на катке ВДНХ" состоится 24 января с 17:00 до 21:00.

За время новогодних праздников в Москве провели уже более 400 мероприятий для детей. Елки и мастер-классы проходили в центрах дополнительного образования. Их гостями стали более 50 тысяч детей, для которых устраивали уроки по русским танцам и рисованию.

