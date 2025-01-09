Зеленые фотозоны открыты в столице в рамках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках проекта "Зима в Москве" специалисты украсили улицы города. Кроме того, в столице появились зеленые зоны и места отдыха, которые представляют собой площадки для эффектных фотосессий на фоне ландшафтных композиций с ярким декором, передает портал мэра и правительства Москвы.

Одна из таких площадок появилась у памятника Клименту Тимирязеву на Тверском бульваре. Там был создан необычный сад с высокими арками, которые оформили еловым лапником. Рядом с ним москвичи и гости города могут увидеть выстриженные горные сосны "мопс". Кроме того, в центре площадки растет пятиметровая пихта Нордмана, которую украсили огнями и игрушками в ретростиле.

Также в саду высажены извилистые ивы золотистых оттенков, а ярусом ниже можно увидеть акцентные ярко-красные ветви дерена "элегантиссима". При этом по всей площадке высадили горные сосны и пихты на штамбе. Также там можно увидеть традиционные русские ели. Вместе с тем в природный ландшафт вписали скульптуры коньков, подарков и небольшого северного медведя.

Украсили и площадь у станции метро "Баррикадная". Ее было решено оформить арт-объектами в виде больших подарков и многоярусными зелеными зонами. В ландшафтную композицию вписали пятиметровую пихту Нордмана, украшенную красными шарами и гирляндами теплых оттенков. На фоне самого высокого дерева были высажены более низкие пихты, а также сербские и колючие голубые ели. Особая формовка позволяет сделать их особенно пышными на вид. Нижний ярус площадки составлен из светящихся шаров из можжевельника.

Другая зона расположена неподалеку от станции метро "Добрынинская". Там декораторы создали настоящий зимний лес из елей, сосен и пихт, украсив праздничным декором. Вокруг установили лавки, на которых горожане и туристы могут отдохнуть. Высокие деревья перекликаются с шаровидными туями, можжевельниками, кустарниками и декоративными растениями, которые украсили белыми, красными и золотыми ветвями. Также в качестве декора в этой зоне расставили искусственные золотые деревья с яблоками на ветвях.

Для освещения площадки было решено использовать шаровидные светильники, а среди еловых лап установили арт-объекты в виде подарков и золотых клеток, внутри которых лежат новогодние шары. Кроме того, специалисты покрыли ветки боярышника сливолистного красными шариками-ягодами. По периметру композицию украсили пихтами с елочными игрушками и гирляндами, а в самом центре на искусственном дереве поместили фигуру совы.

Вместе с тем на Биржевой площади и у станции метро "Чистые пруды" можно увидеть необычные шестиугольные витрины с растительными композициями.

Проект "Зима в Москве" подразумевает не только украшение города, но и проведение интересных мероприятий. Так, на самом большом катке города на ВДНХ состоится киновечеринка "Стоп! Снято!". Под музыку из любимых фильмов можно будет совершить путешествие сквозь эпохи. Для гостей подготовили интерактивную программу, которую проведут аниматоры в костюмах известных героев фильмов XX века.

