Участники игры "Зима в Москве" посетили площадки проекта почти 120 тыс раз

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участники игры дополненной реальности, посвященной "Зиме в Москве", посетили площадки проекта почти 120 тысяч раз. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Игра стала доступна в приложении Russpass с середины декабря 2024 года. Все желающие могут узнать город вместе с анимационными персонажами, в число которых вошли Винни-Пух, Карлсон и другие герои студии "Союзмультфильм", а также снегирь, заяц, снеговик и лиса. Их можно поймать с помощью смартфона рядом с фестивальными площадками и достопримечательностями, получить за это снежинки и заработать новые уровни в игре.

По одному персонажу за время игры нашли уже свыше 8 тысяч человек, а само приложение сервиса скачали и обновили более 82 тысяч раз.

К игре можно присоединиться до 28 февраля. За полученные уровни выдаются специальные коды, которые можно обменять на баллы программы лояльности "Миллион призов". Участники активировали уже более 6 тысяч промокодов.

Между тем пользователи сервиса Russpass теперь могут найти адвент-календарь в разделе "Новогодняя Москва". Он состоит из окошек-карточек, нажав на которые можно получить рекомендации для прогулок и занятий по 8 января. В адвент-календарь включены мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве" и фестивалей "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие". В разделе "Новогодняя Москва" можно также найти интерактивную карту.

