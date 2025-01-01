На катке ВДНХ покажут сказочное ледовое шоу в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба ВДНХ

Спектакль на льду "Сказки Евгения Плющенко" можно будет увидеть на катке ВДНХ с 2 января. Гостей ждет встреча со Щелкунчиком и Мышиным королем, Золушкой и Прекрасным принцем, Красной Шапочкой и Волком, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В основу сюжета легли балеты Петра Чайковского "Спящая красавица", "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". Спектакль будет идти до 7 января.

8 января на катке главной выставки состоится ледовое гала-шоу, участниками которого станут двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко с сыном Александром, триумфатор олимпиады в Сочи, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая, чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная и ее партнер Георгий Куница.

Кроме того, ВДНХ приглашает жителей и гостей столицы на новогоднюю программу. "Городская ферма" подготовила специальную программу для детей, которая будет проходить с 1 по 12 января. Дети смогут познакомиться с альпаками, енотами и другими животными. Также их ждут просмотр любимых мультфильмов, мастер-классы по созданию сумок, саше и росписи пряников.

Ранее в рамках проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади впервые открылся каток маркета волшебства. Его площадь превысила 1,8 тысячи квадратных метров, а вместимость составила до 480 человек. Его можно посетить бесплатно по предварительной записи.

