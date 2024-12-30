Благотворительная акция "Исполни желание" завершилась в Москве

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Благотворительная акция "Исполни желание" завершилась в столице. Она проходила в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на портале мэра и правительства города.

В этом году участниками акции стали 114 дарителей и 129 детей с ограниченными возможностями здоровья, нарушениями развития и тяжелыми заболеваниями.

Горожанам, желающим помочь ребятам, необходимо было выбрать на сайте акции любое понравившееся письмо, нажать на кнопку "Исполнить желание", приобрести подарок и передать его организаторам.

Дети загадывали чемодан, мягкую игрушку, машинку, детский синтезатор, конструктор, барабанную установку, велосипед, деревянную железную дорогу, нарды, шахматы, утепленный жилет, комиксы, робота-собаку, игрушечный набор кухонной техники и многое другое.

Торжественное вручение подарков прошло 23 декабря в школьном корпусе № 1 колледжа малого бизнеса № 4.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва передала детям из новых регионов России первую партию новогодних сладостей. Волонтеры также навестили детские сады, школы, семьи военнослужащих и детей с инвалидностью, многодетные семьи. По словам мэра, доставка новогодних подарков в новые регионы уже стала традицией, а москвичи отправляются туда третий год подряд.

