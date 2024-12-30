Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые арт-объекты фестиваля "Снег и лед в Москве" появились в столичных парках в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, около центрального входа в Парк Горького установили светозвуковую скульптуру "Ритм Солнца". Инсталляция весит две тонны и выполнена в форме огромного шара диаметром семь метров. Две тысячи бамбуковых лучей будут круглосуточно сиять теплым желтым светом.

Этот арт-объект призван напомнить, что планета Земля является лишь частью гигантской космической системы. Сюда же в режиме реального времени поступает информация о солнечной активности, которая затем отображается в свете и звуке.

Так, температура ветра задает тональную основу, его скорость влияет на динамику звучания, а плотность – на число виртуальных частиц, которые отвечают за смену нот. Иногда система меняет музыкальный лад, реагируя на вероятность солнечных вспышек, что дополняет композицию глубиной.

В парке "Сокольники" горожан и туристов ждет экскурсия по архитектурным символам Москвы. На аллее арок сверкают прозрачные фасады Большого театра, Третьяковской галереи, Большого московского цирка, Московского планетария и зоопарка. Пятеро скульпторов отразили во льду самые узнаваемые черты зданий. Посмотреть на работы мастеров можно с 10:00 до полуночи.

В рамках фестиваля "Снег и лед в Москве" города украсили также 35 ледяных скульптур и 10 световых инсталляций, над которыми работали свыше 30 участников из разных российских регионов, а также из Белоруссии и Узбекистана. Эти объекты установлены в 10 популярных местах отдыха москвичей.

Некоторые инсталляции дополнены интерактивными элементами. В парке "Ходынское поле" гости могут пройти под аркой инсталляции "Интерактивная звезда" и повлиять на ее свечение и музыкальное сопровождение. В саду имени Баумана горожане могут сыграть мелодию на ледяных музыкальных инструментах. В парке искусств "Музеон" для семей с детьми установлены инсталляция "Ледяной замок чудес" с различными горками.

Работы участников фестиваля "Снег и лед в Москве" можно увидеть до 20 января.

Тем временем до 8 января за павильоном № 58 "Музей славянской письменности" на ВДНХ проходит новогодняя ярмарка. Домики с гирляндами и угощениями работают каждый день с 11:00 до 21:00. Также на ярмарке проведут мастер-классы по росписи елочных игрушек, созданию открыток, ароматических мешочков и украшений для дома.