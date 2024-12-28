Москвичам рассказали, куда пойти в новогодние праздники

В Москве уже начались новогодние мероприятия. На фестивале "Путешествие в Рождество" гостей ждут бесплатные катки, яркие ледовые шоу и фотозоны с кинодекорациями любимых советских фильмов. Центром праздника станут Манежная площадь и площадь Революции, но интересные площадки откроются и в районах Марьино, Теплый Стан, Коптево и Южное Медведково.

На ВДНХ с 2 по 8 января будет работать самый большой каток Москвы, а в парке Останкино откроется лыжня и тюбинговая горка длиной 80 метров. Также запланированы экскурсии, спектакли, выставки и праздничная ярмарка перед музеем славянской письменности.

В праздничные дни будет усилена работа общественного транспорта, включая электробусы, чтобы москвичи могли легко добраться до всех площадок.

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