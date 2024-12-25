"Известия": стоимость ОСАГО в 2025 году увеличится в среднем на 9%

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Стоимость ОСАГО в следующем году увеличится примерно на 9%, считает глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Об этом он заявил в интервью газете "Известия".

Он заявил, что средняя выплата по ОСАГО продолжает расти и уже превысила 100 тысяч рублей, несмотря на то что в 2024 году средняя цена полиса не повышалась. При этом, подчеркивает Уфимцев, цена на запчасти для иномарок в декабре повысилась примерно на 10–12%.

Глава Всероссийского союза страховщиков отметил, что стоимость деталей с определенной задержкой влияет на цену полиса. По его мнению, необходимо расширять границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховщики смогли повысить стоимость только для аварийных водителей.

"К концу года мы подошли к максимальному использованию нынешнего коридора по ОСАГО. Для аварийных водителей уже не хватает действующих порогов", – высказался он.

Уфимцев подчеркнул, что необходимо продолжать реформу по индивидуализации тарифов, в противном случае цена будет расти не только для рискованных автовладельцев, но и для всех остальных. Кроме того, он считает, что рынок созрел для того, чтобы полностью отпустить цену ОСАГО.

Ранее депутаты Госдумы разработали поправки к законопроекту об ОСАГО, согласно которым в случае отсутствия страховки у виновника аварии возмещение средств осуществляется профессиональным объединением страховщиков.

Сейчас, если у виновника ДТП нет полиса, то возмещение средств присуждается из компенсационного фонда.

