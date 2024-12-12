Госдума приняла закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума одобрила законопроект и поправки к нему, согласно которым будут увеличены размеры административных штрафов за нарушение некоторых правил дорожного движения (ПДД). Об этом сказано на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект в Госдуму внес парламент Кабардино-Балкарской Республики. Затем к нему были добавлены поправки. Изменения, которые должны вступить в силу с 1 января 2025 года, затронут статьи главы КоАП РФ "Административные правонарушения в области дорожного движения".

Согласно законопроекту, скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25%. До этого момента она достигала 50% и применить ее можно было в течение 20 дней.

Штраф за управление транспортом в состоянии опьянения и за отказ от прохождения медосвидетельствования увеличится с 30 до 45 тысяч рублей.

Размер штрафа за превышение скорости тоже вырастет: если до этого он составлял 500–5 000 рублей, то теперь его сумма будет варьироваться от 750 до 7 500 рублей.

Штраф за выезд на встречную полосу также увеличится до 7 500 рублей, а при объезде препятствия составит от 1 500 до 2 250 рублей. В случае проезда водителя на красный сигнал светофора или игнорирования жеста регулировщика штраф составит 1 500 рублей.

За нарушение правил расположения автомобилей или иных транспортных средств на проезжей части, встречного разъезда, а также за движение по обочинам водителей могут оштрафовать на сумму в размере до 2 250 рублей. В случае проезда по полосе для маршрутных транспортных средств автомобилистам назначат штраф до 2 250 рублей.

Также автомобилистов могут оштрафовать уже не на 500, а на 750 рублей за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. В случае повторного управления транспортом без ОСАГО штраф составит до 5 000 рублей.

При этом в ситуациях, когда нарушение водителем ПДД повлекло причинение вреда здоровью человека, штраф будет варьироваться от 3 750 до 7 500 рублей.

Ранее стало известно, что Минцифры совместно с Национальной страховой информационной системой (НСИС) хотят разработать функционал портала "Госуслуги", который с 2025 года будет напоминать гражданам о необходимости продления полиса ОСАГО.

Представители рынка одобрили предложение. Большинство организаций контролируют период действия соглашений и напоминают о необходимости продления полиса, но дополнительный канал все равно поможет некоторым клиентам вовремя оформить новый страховой полис.

