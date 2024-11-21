Mash: в РФ планируется пересмотреть правила получения медсправки для водительских прав

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России планируется пересмотреть правила получения медицинской справки для водительских прав. Предполагается, что граждане будут сдавать анализы на наркотические вещества, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Mash.

Как рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, почти все автошколы контактируют с клиниками и быстро выдают справки. Их можно заказать в интернете с доставкой за 3–3,5 тысячи рублей. На справке будет подпись нарколога и психиатра. Анализы в этом случае сдавать не нужно.

При этом этим пользуются и те, кто лишался прав за вождение в нетрезвом виде. Перестали ли они употреблять, непонятно. В связи с этим союз обратился в Минздрав и попросил сформировать базу россиян, которые наблюдаются у врачей, чтобы не давать им права до излечения.

Кроме того, Хайцеэр добавил, что необходимо внести поправки в законодательство.

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров предложил снизить минимально допустимый возраст для управления легковым авто или мотоциклом до 16–17 лет. Это, по задумке Ветрова, поможет удовлетворить запрос общества на либерализацию допуска к управлению транспортом в условиях роста автомобилизации страны.

